「馬戲迷」不能錯過！柬埔寨、台灣知名馬戲團屏東登台

以打破劇場空間、讓藝術遍地開花概念為主軸的南國表演藝術節，上半年有莎士比亞的妹妹們的劇團、春美歌劇團、當代傳奇劇場、同黨劇團、鋼琴家賈西亞等精彩節目外，匯聚國內外頂尖馬戲表演團隊的柬埔寨法爾劇團和台灣FOCA福爾摩沙馬戲團，將於本月9、16日於屏東藝術館登場，「馬戲迷」不能錯過。

縣府文化處說，馬戲不再只是刻板印象中的動物表演或太陽馬戲團，柬埔寨法爾劇團和台灣FOCA福爾摩沙馬戲團的演出，取自生活中的物件，都可以乘載表演藝術；9日晚上7時半分，由來自柬埔寨的法爾劇團打頭陣，有東南亞太陽馬戲團之稱的法爾劇團帶來「Eclipse 月蝕」，忠實呈現柬埔寨人的人生故事，一個關於寬恕的民間傳說，人都會犯錯，唯有了解、原諒才能接納彼此的差異。

3月16日由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來「宇宙大冒險」，以太空、宇宙為題材，結合雜耍、體技、舞蹈演出，透過沈浸式劇場方式，帶領觀眾進入奇幻宇宙探險；福爾摩沙馬戲團2011年成立，以美麗寶島台灣命名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，媒合各類表演型態，發展獨具一格的肢體語彙與表演風格，以創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術為宗旨。