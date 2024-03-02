台東、高雄行人空間糟 惹民怨

行人空間不友善惹民怨。台東火車站前人行道環繞總面積達2.5公頃，曾向中央爭取3億整建，但現在形同荒廢，不僅違停阻道，也布滿落葉，民眾批浪費公帑「比行人地獄還糟」；另高雄市區漢神巨蛋等有多處標線型人行道不僅狹窄，甚至有電桿、變電箱等障礙物，行人、輪椅族只能冒生命危險往外繞行，高雄市府、台東市公所表示會盡速改善。

台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億整建，換算長達3公里人行步道不是雜草落葉，就是違停阻道，被批評不友善。台東縣鄭姓縣民說，這樣的人行道誰會走，乾脆不要做。周姓縣民說，每次向1999反映，都要等3到6個月，雜草都不知長到哪裡了。

台東火車站是觀光門面，站前人行步道工程2021年啟用，3年來乏人管理，遭人詬病。台東市公所公園路燈管理所長葛時君說，今年委外開口契約尚未完成招標及決標，影響人行環境，已進入評選，會加速解決。

高雄市三民區鼎勇街、左營區漢神巨蛋附近新榮街等多處標線型人行道，不僅狹窄，還有燈桿、電箱等障礙，高雄港旅運中心旁標線型人行道停放整排機車。其中鼎勇街標線型人行道僅1公尺寬左右，中間有路燈桿，居民嘆，「這種人行道怎麼給人走？」反映沒下文。

新榮街短短不到200公尺就卡3根燈桿，內側路面還有凹凸不平水溝蓋，黃姓男子說，推嬰兒車或輪椅族，根本很難走。

高雄市交通局說，鼎勇街標線型人行道在2010年設置，有人贊同、但有人反對，折衝後才畫設，基於保護人行安全，畫還是比不畫的好，交通局會全面檢視，逐步改善。

行人促進會理事長林于凱說，鼎勇街畫標線型人行道因畫設的路幅不夠寬，才會被燈桿等設施占滿。樹德科大流通管理系副教授陳佳宏指出，標線型人行道如將障礙物畫入，確實不利通行，但現行環境要求以人為本，萬一畫設時真沒辦法避開，需看當地是否有騎樓或其他步道可應用，硬畫線等於沒意義。