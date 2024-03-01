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台灣港務公司12周年慶 高市府要合作開發水岸碼頭

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣港務公司今天在高雄港旅運中心舉行「港務12，龍耀精彩」12周年慶活動。記者王勇超／翻攝
台灣港務公司今天在高雄港旅運中心舉行「港務12，龍耀精彩」12周年慶活動。記者王勇超／翻攝

台灣港務公司今天在高雄港旅運中心舉行「港務12，龍耀精彩」12周年慶活動，頒發金舫獎給35家對促進商港營運績效有重大貢獻的業者。高雄市長陳其邁說，會持續深化在整個水岸碼頭的開發，繼續跟港務公司一起合作。

港務公司董事長李賢義說，去年總營收創歷史新高達新臺幣281.8億元，感謝行政院、交通部、各位立委給予政策上的支持與指導、市府在各方面的協助，以及所有邊境管理單位及航港產業夥伴們的協力合作。

李賢義表示，港務公司積極配合國家能源轉型政策，在離岸風電港埠設施部分，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區，藉12周年慶各與華新麗華公司及洲鉅公司簽約進駐高雄港；水岸遊憩部分，亞果遊艇於臺灣港群發展遊艇業務有成，跨足北臺灣。

港務公司說，本屆金舫獎除感謝港埠核心本業的績優業者，也以年度卓越獎項，向郵輪業者及積極減碳業者致意。獎項包括貨櫃碼頭經營業、散雜貨碼頭經營業、裝卸承攬業、船務代理業、年度卓越及港埠永續，合計35家業者獲獎。

陳其邁說，港務公司改組成立12年，經歷了台灣在整個產業的轉型跟整個供應鏈的重組，包括洲際貨櫃碼頭、國道7號以及整體港口的智慧化，顯示高雄港未來作為一個全球航運樞紐的戰略位置；高市府跟港務公司所成立土開公司，讓高雄逐漸蛻變成為一個台灣唯一可以親近海洋的水岸城市，這次的黃色小鴨成功吸引900萬的人來到高雄港，也有140億以上的產值。

台灣港務公司今天舉行12周年慶活動，交通部常務次長林國顯、海洋委員會政務副主任委員洪文玲、高雄市長陳其邁、立法委員李昆澤、邱議瑩、航港局長葉協隆等產官學界代表約200人蒞臨，共同慶祝。

碼頭 高雄市 高雄港

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