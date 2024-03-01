幫助街友！南市創辦全台首處免費 「生活自立支援服務中心」

台南市政府社會局與慈聯基金會攜手，創辦全台首處免費提供街友沐浴、洗衣、寄物、餐食、物資及就業媒合等整合性服務之「生活自立支援服務中心」，今天正式啟用，同時提供街友在高、低溫警戒期間臨時歇腳補給處所，期許透過公、私部門資源整合，帶給散居各角落的街友更多的溫暖與支持。

社會局表示，台南市目前列冊街友有218人，其中超過半數的街友在街頭生活，平日由社會局及街友生活重建中心社工提供關懷服務。由於街友議題具複雜性，需要社會力量共同解決，更加感謝許多民間機構與政府齊心協力，提供街友生活支持，幫助他們重返社會。

台南市長黃偉哲在社會局長盧禹璁陪同下前往視察業務，並致贈感謝狀給群眾企業有限公司、劦助慈善會、梅花團結默愛會、三龍同心慈善會、港口慈濟宮5個贊助單位，感謝民間與市府公私協力，為街友提供更全面的服務。

社會局長盧禹璁指出，考量火車站附近地區是街友容易聚集的地點之一，「生活自立支援服務中心」開辦在台南火車站附近的國賓大樓，配置兩名專責社工人員，並媒合街友協助環境整理工作，服務時間為每周二下午2點到6點、每周三至周日上午9點至下午6點，除可免費使用沐浴、洗衣等措施外，另對於有就業需求的街友，社會局連結台南就業中心每周二至支援服務中心駐點，提供一對一諮詢服務，提升就業機會。

社會局提醒，民眾如有緊急保護之需，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助之市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將視民眾之困難及需求啟動服務措施。

慈聯社會福利基金會蔣榮欽董事、黃孫瑞敏常務董事、蔡聯芳董事、王曾素香董事、張莉馨執行長、社團法人高雄市劦助慈善會蔡瑞太理事長、高雄市梅花團結默愛會蔡黃牡丹會長、高雄港口慈濟宮林秀珠主委等多個公益團體代表今天都到場參與。