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世界海草日澎湖宣言 投入海草復育增裕漁源

中央社／ 澎湖縣1日電

水試所今天在「世界海草日」發表澎湖宣言，共同維護生物多樣化與海洋生態平衡，同時宣布10年來在澎湖通梁淺坪海域移植有60平方公尺的海草，現在已增加至3000平方公尺，增裕漁業資源。

配合世界海草日，農業部水產試驗所今天首度發表澎湖宣言與澎湖海草床復育及維護合作意向書。在水試所長張錦宜見證下，由澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅與中信金控副總經理林永勝攜手合作，以行動保護海草床決心。農業部資源永續利用司副司長王玉真、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、農漁局長陳高樑與澎湖國家風景區管理處長洪志光等人也在場見證。

張錦宜致詞時以生物、經濟、數學、歷史與未來等5大面向，說明澎湖中心早在43年前由當時的主任、前農委會副主委胡興華在白沙通梁淺坪海域進行復育，在面對海草逐年減少下，直到10年前提出進行60平方公尺的海草復育計畫，迄今移植海草增長近50倍的3000平方公尺。

目前在馬公虎井與重光海域等復育，迄今都達到900平方公尺，展現海草床復育成果。未來在中信金控資源與專家協力下，由以往的根莖施法改為種子帶至種子地毯式來復育，期望在澎湖每一島嶼海域都可見海草復育環境。

澎湖漁業生物研究中心表示，海草是海洋環境中沉水性開花植物統稱，具有直立枝葉及匍匐地下莖不斷擴展延伸，綿密海草床植被為許多海洋生物極佳棲息環境，是一些海洋動物賴以生活重要棲地與魚類重要育成場，和漁業資源動態有密切關係。今天除邀請有國立海洋大學、高雄科技大學講授受海草移植技術專題外，還將舉辦8場講座與4場的海草復育與沙蟹放流等活動。

主任 澎湖縣 農業部

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