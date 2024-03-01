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高雄標線型人行道遭障礙物擋道 交通局：設了總比沒設好

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市三民區鼎勇街的標線型人行道路幅狹小還被燈桿佔據，行人只能走在車道上。記者王勇超／攝影
高雄市三民區鼎勇街的標線型人行道路幅狹小還被燈桿佔據，行人只能走在車道上。記者王勇超／攝影

高雄市府在沒有設人行道的巷道，設置標線型人行道，連接學校、公園周邊，但民眾發現，多處標線型人行道上有燈桿、箱體等障礙物，行人只能與車爭道。交通局表示，畫設標線型人行道是為了落實對行人環境的安全訴求，但實際執行會面臨部分居民贊成、部分反對的情況，交通局的立場是盡可能設人行道，因為「設了總比沒設好」。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏表示，標線型人行道畫設時如果畫入阻礙物，確實不便於民眾通行，但現行整個環境要求以人為本，要有人行步道，因此只能短暫先畫設，但最好還是能做整體考量。萬一畫設時真沒辦法避開，需看當地 是否有騎樓或其他的步道可以應用，不然硬畫線等於沒有意義。

「並不是每一個地方都合適畫設人行標線，有時礙於路幅及現行環境，應做通盤考量」，陳佳宏指，畫標線需有連續性，不然民眾走到障礙點之後沒有行走的方向，也會質疑沒路了，畫這標線幹嘛？有些環境的確不適合畫線標線，除非就先移除電桿等障礙物，否則不要硬行處理。通盤考量，分階段進行，比較合宜。

行人促進會理事長林于凱說，鼎勇街標線型人行道因為路面有燈桿成為障礙，引起民眾討論，這條標線型人行道當初是因為鄰近國小，希望讓學童放學時能有安全的通行空間而設置，但標線型人行道的路幅不夠寬，才會被設施占滿。

林于凱表示，最簡單的解決方式就是調整路幅，但因旁邊有國有地，交通局可以試著協調爭取部分用地，來建置實體人行道，畢竟標線型人行道還是比不上實體人行道的安全性。

人行道 行人地獄 高雄市

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