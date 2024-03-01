屏東主廚邱泓訓以在地食材演繹創意法料 感受屏東豐美
曾是法餐名廚簡天才旗下餐廳的主廚邱泓訓，返鄉創業，進駐屏東勝利星村，以在地食材傳遞屏東風土滋味，並獲簡天才師傅與世界麵包冠軍吳寶春兩位大師加持與鼓勵。三位出身屏東的主廚，在餐飲、烘焙界傾注推廣本土食材的職人精神，讓縣長周春米備受感動，盼讓更多人用味蕾感受屏東土地的豐美。
「追求在地特色食材」成為料理創作的顯學，米其林綠星法式餐廳南霸天簡天才與子弟兵邱泓訓，擅以本地的食材，運用創意料理技術，為法餐賦予新滋味。同樣對台灣食材有著濃濃的情感與使命感，世界級麵包大師吳寶春也鍾愛屏東的農特產，將故鄉的美味揉進麵包裡，做出幸福的味道。
縣長周春米說，屏東得天獨厚自然地貌，物產豐饒多元，感謝3名主廚各展手藝與靈感，協助推廣屏東當令食材，透過創意料理、美味麵包，展現屏東的風土與文化，讓更多人了解食材與產地的故事，更貼近土地與自然。
回到家鄉展店邱泓訓，以屏東代表性食材，專研創新的風味與口感為料理哲學，盼帶給顧客嶄新的味蕾感動。簡天才也特別傳授餐飲經營信念並予期許「要一直提醒自己如何與夥伴、客人、廠商共好，才能永續經營。」
「屏東子弟願意回到家鄉，用屏東食材做料理，是一件很棒的事」，周春米說，希望未來能吸引更多年輕人返鄉逐夢，共同為地方產業注入新活力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言