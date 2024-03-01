全國首次結合職業運動 高雄九如台鋼雄鷹主題捐血室今啟用

高雄捐血中心九如捐血室與台灣職棒高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，讓九如捐血室呈現嶄新的職棒運動意象面貌，歷經1年多籌備，今天亮相啟用，成為台灣首次與職業運動結合的主題意象捐血室。

九如捐血室今天的開幕儀式首先由台鋼雄鷹的專屬啦啦隊WING STARS進行開場應援舞蹈表演，在WING STARS啦啦隊隊長螢螢帶領下，青春活力四射，炒熱全場氣氛。

高雄市政府副秘書長王啟川、衛生局副局長王小星、立委李昆澤、市議員黃柏霖、鄭孟洳及職棒台鋼雄鷹總經理劉東洋等人到場祝賀。

王啟川說，高雄捐血中心九如捐血室相當有特色，一定可以吸引更多市民及年輕球迷的目光，相信會有更多的民眾願意挽袖捐血。

高雄捐血中心今年特別邀請台鋼雄鷹當家投手，球衣背號32號的王溢正為捐血中心代言，設計限量黑熊珪藻土軟地墊。從2024年3月1日起，民眾參與捐血集3點（250cc集1點）活動，即可兌換「2024限量熊好踏、珪藻土軟地墊」。