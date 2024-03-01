屏東縣府補助 「愛智憶」檢測失智已406人受惠

據衛福部統計，65歲以上老人約每13人有1人失智，80歲以上老人約5人即有1人；屏東縣政府為促疑似失智症患者及早診斷、治療，去年10月起推出「愛智憶」確診檢查加值服務，全額補助當次確診檢查費，並免費派車接送，至2月已有406位民眾受惠。

使用「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務的蔡小姐，她公公近一年來記憶力愈來愈差，常在找東西、也一再抱怨還沒吃飯，情緒起伏變大，因公公還不到65歲，她從未聯想公公可能失智，後來看到相關服務資訊，把公公的行為對應失智症10大警訊，才驚覺公公可能患失智症。

蔡小姐說，家人申請愛智憶服務，失智共同照護中心人員協助完成公公失智症檢測，專業醫療團隊也提供醫療及照護指導，並轉介至失智據點參與課程，一家人重新建立相處模式，減少因為不理解產生的衝突。

縣府長照服務處表示，人口老化，失智照護難題如浪潮而來，民眾讓疑似失智的親友能及早診斷治療，可減輕家庭照顧者生活影響；屏東現有10家醫院投入失智共同照護中心的服務，各鄉鎮民眾能就近使用失智確診的快速通關服務，上官網或撥長照服務專線1966就能申請。