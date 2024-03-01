學者獻策／藝文場館別只重硬體不重軟體 可多與民間合作

高雄市近年積極推廣藝文活動，修整舊有場館，但不少場館展演活動少，內容曲高和寡，人潮不如預期，學者認為，藝文展演若不能貼近民眾，就無法吸引人流，各場館須強化地方創生能量或與民間合作活化，才能讓藝術走入民眾生活。

過去藝文設施多以硬體為導向，軟體內容未跟上，導致使用率偏低，淪為蚊子館。義守大學企管系副教授楊東震說，高雄許多文化場館都吸引不到人流，像美術館假日人潮多，但未必都進館欣賞館藏。高雄文化中心戶外廣場平時有不少民眾休憩，廣場有團體跳舞運動，進至善廳、至德堂參觀藝術展演的民眾則有限，此外愛河旁音樂館，一個月展演不到5場。

他說，許多精緻藝術曲高和寡，因此無法吸引大量人氣，但透過科技聲光效果，呈現每個場館的藝術概念，作好引導，讓民眾理解並沉浸其中，仍有機會抓住大眾眼球。

樹德科大行銷系教授黃慶源指高雄近年新設不少藝文場館，舊場館像東高雄勞工育樂中心、南高雄的小港社福館都閒置多時，建議市府跨局處整合活化；另美術館、電影館則可導入地方創新概念，創造場館新價值。現在高雄藝文場館參觀人次普遍偏低，市府應重新定位各場館，並擴充用途，不妨部分租借地方社團作辦公室，或提供企業作為訓練場地，可讓場館更有生氣。