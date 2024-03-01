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大東藝術中心人潮砍半 民眾怨表演少

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
空蕩蕩 大東文化藝術中心12年前啟用，初期每年吸引近300萬觀光人次，但園區人潮近年每況愈下，去年整年度僅剩123萬人次，榮景不再。記者宋原彰／攝影
空蕩蕩 大東文化藝術中心12年前啟用，初期每年吸引近300萬觀光人次，但園區人潮近年每況愈下，去年整年度僅剩123萬人次，榮景不再。記者宋原彰／攝影

高雄鳳山區大東文化藝術中心12年前落成啟用，因特殊薄膜穹頂與和全台首座藝術圖書館，初期每年吸引近300萬觀光人次，連歌手蔡依林都曾到此拍ＭＶ。但近年園區人潮每況愈下，去年砍半僅剩123萬人次，遊客也抱怨藝文場次少、寵物不能帶進園區，周遭有遊民群聚，環境不友善。民代指大東文藝中心，入夜昏暗時猶如蚊子館，建議發展動漫基地，進行活化。

當年斥資20億建造的大東藝術中心，巨大的清水模建築和X型玻璃帷幕，近似熱氣球造型的穹頂下方有噴水池，搭配燈光造景，成為拍照打卡勝地，12年前開幕時，每年吸引近300萬參觀人次；不過據文化局統計，前年受疫情影響，只剩113萬人次，去年觀光業復甦，才增至123萬參觀人次。

據園區官網顯示，今年1月演藝廳共有10場表演、2月6場表演、3月11場，多數集中在假日。議員鄭安秝指出，大東藝文中心除周末的表演外，平日遊客寥寥無幾，晚上昏暗，沒活動時幾乎淪為蚊子館，連當地人都不想去。建議注入「動漫」元素，在圖書館增加動漫藏書，利用閒置空間辦動漫展，讓大東中心成為特色動漫基地，或許能刺激人潮回流。

民眾指大東藝文場次太少，平時戶外區供民眾乘涼休憩，室內則空蕩蕩，僅藝術教育中心和藝術圖書館可參觀。也有人說，園區不開放寵物落地，周遭有遊民群聚，隨地便溺和亂丟垃圾。另有民眾指帶孩子到戶外區竟遭保全制止，「沒有親子友善空間，去哪都被驅趕」。

高雄文化局文化中心管理處長廖小玲說，大東文藝中心表演場次相對其他場館是滿密集的，每周六在戶外場域有藝術表演，周日有免費大廳音樂會，許多來高雄一日遊的旅客都會視為必訪景點之一；至於不開放寵物落地，是因園區地板都是石磚，寵物便溺不易清潔，園區共編制8名保全，若發現街友影響環境，會及時勸阻。

圖書館 蚊子館

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