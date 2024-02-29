快訊

嘉義4.9地震伴地鳴 學者推測有「未知盲斷層」活動度略提升

曾爆「一碗蚵仔麵線20元」金句 主計長朱澤民記者會上喊退休：下次不是我

說明會場面火爆！三重大樓傾斜案 住戶稱新北市府「講得太籠統」

睽違10年再颳旋風！黃色小鴨月賺140億 學者建議這樣做延續熱潮

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
兩隻黃色小鴨為高雄吸金140億，學者呼籲高雄得有自己的「黃色小鴨」。記者蔡世偉／攝影
兩隻黃色小鴨為高雄吸金140億，學者呼籲高雄得有自己的「黃色小鴨」。記者蔡世偉／攝影

為期展出近一個月的黃色小鴨日前結束，吸引900萬人次觀賞，140億的觀光財更讓相關業者笑開懷，有學者認為可以辦回顧活動讓小鴨熱潮再延燒，但高雄更該思考如何從在地文化中誕生出如「黃色小鴨」般的IP產物，議員湯詠瑜也認為，高雄有許多傳統歷史文化，可以逐漸發展成像黃色小鴨一樣老少咸宜，屬於在地的IP。

黃色小鴨日前告別高雄，短短不到一個月帶給國人許多美好回憶，也為高雄帶進140億的觀光財。許多網友紛紛表示已經跟小鴨產生感情，期待10年後再見，甚至還有人期待它能定居高雄。

樹德科技大學行銷管理系主任胡寬裕表示，這次黃色小鴨睽違10年再次在港都颳起旋風，可愛萌樣柔軟了高雄以冰冷工業深根蒂固的形象，也活絡了城市經濟，為高雄城市行銷再添一筆佳績。

如果想要延續這個熱潮，建議市府可以辦回顧活動，比如徵文比賽，讓大家分享自己與小鴨的故事，或者攝影大賽，分享在這段期間與小鴨的合影、小鴨最美的時刻，這都有機會能讓熱潮再次延伸。

但胡主任也認為，黃色小鴨畢竟還是「進口貨」，他希望市府能藉這次活動吸取經驗，嘗試將在地文化形象化，造出屬於自己的「黃色小鴨」，每年固定時間在高雄各地都有屬於自己大型活動，讓外地民眾，甚至國際友人更了解高雄。

市議員湯詠瑜表示，高雄市政府能做出那麼成功的城市行銷，主打就老少咸宜，取最大公約數的迎合市場。近年高雄演唱會經濟有口皆碑，她就認為高雄亞洲新灣區非常適合建立成音樂特區，高流、駁二，及其岸際戶外空地等表演空間，都可讓不同音樂領域的人展現才華。

高雄有形、無形歷史文化資產很多，像是「高雄戲獅甲」，過去就是因為當地的陣頭到庄外與其他庄頭競技，屢屢獲勝，可謂當時南台灣最強的獅隊，因有「獅甲」之美名，但活動受眾結構較受限，需要有更多不同層次、面向的推廣。高雄還有許多農漁特產也遠近馳名，但都缺少IP鞏固形象，推廣名聲，湯詠瑜覺得這都是市府未來可以再努力的方向。

湯詠瑜坦言，不是每個活動都能像黃色小鴨一樣，行銷能獲得足夠的人力、財力支援，但相信只要政府有心，也可以自行出創造有「黃色小鴨」魅力般，老少通吃，屬於地方自己的IP。

文化資產 湯詠瑜 音樂 黃色小鴨

延伸閱讀

中職／上街「拜票」！雄鷹領隊、TAKAO現身高雄街頭

黃色小鴨功成身退！吸引900萬觀光人次 創140億產值破世界紀錄

黃色小鴨收攤！攤商迷你小鴨不降售 想改造成這些商品「迎第二春」

千人遊輪停高雄港「搶看黃色小鴨」 海外旅團競相造訪

相關新聞

睽違10年再颳旋風！黃色小鴨月賺140億 學者建議這樣做延續熱潮

為期展出近一個月的黃色小鴨日前結束，吸引900萬人次觀賞，140億的觀光財更讓相關業者笑開懷，有學者認為可以辦回顧活動讓...

遭高軟質疑恐釀大塞車 好市多、東南米樂發聯合聲明細說原委

好市多高雄中華店租約到期， 預訂遷至80期重劃區東南米樂公司所屬用地，高雄軟體科技園區廠商質疑會利用復興四路進出，影響園...

斥資20億建造…大東藝術中心榮景不再 「人潮砍半」場館空蕩蕩

鳳山區大東文化藝術中心12年前落成啟用，因特殊薄膜穹頂與和800席多功能演藝廳與全台首座藝術圖書館，初期每年吸引近300...

為墾丁台灣祭4月登場暖身 南山大唱、行前派對屏東公園先嗨唱

重現墾丁「瘋春吶」音樂熱潮的台灣祭，於4月4至6日在墾丁大灣開唱，縣府日前釋出滅火器、美秀集團、回春丹等演出名單受到樂迷...

屏東推疑似失智檢查加值服務 補助確診檢查費還免費接送

根據衛福部統計，65歲以上的老人約每13人有1名失智者，80歲以上老人約5人即有1人；為提升失智症及早診斷、治療的便利性...

台電更換開關後突跳電 高雄仁武4468戶無電可用半小時

高雄市仁武區八德南路、八德東路一帶今早突然無預警停電，造成4468戶無電可用，台電表示，停電原因是更換開關後，進行轉供恢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。