睽違10年再颳旋風！黃色小鴨月賺140億 學者建議這樣做延續熱潮

為期展出近一個月的黃色小鴨日前結束，吸引900萬人次觀賞，140億的觀光財更讓相關業者笑開懷，有學者認為可以辦回顧活動讓小鴨熱潮再延燒，但高雄更該思考如何從在地文化中誕生出如「黃色小鴨」般的IP產物，議員湯詠瑜也認為，高雄有許多傳統歷史文化，可以逐漸發展成像黃色小鴨一樣老少咸宜，屬於在地的IP。

黃色小鴨日前告別高雄，短短不到一個月帶給國人許多美好回憶，也為高雄帶進140億的觀光財。許多網友紛紛表示已經跟小鴨產生感情，期待10年後再見，甚至還有人期待它能定居高雄。

樹德科技大學行銷管理系主任胡寬裕表示，這次黃色小鴨睽違10年再次在港都颳起旋風，可愛萌樣柔軟了高雄以冰冷工業深根蒂固的形象，也活絡了城市經濟，為高雄城市行銷再添一筆佳績。

如果想要延續這個熱潮，建議市府可以辦回顧活動，比如徵文比賽，讓大家分享自己與小鴨的故事，或者攝影大賽，分享在這段期間與小鴨的合影、小鴨最美的時刻，這都有機會能讓熱潮再次延伸。

但胡主任也認為，黃色小鴨畢竟還是「進口貨」，他希望市府能藉這次活動吸取經驗，嘗試將在地文化形象化，造出屬於自己的「黃色小鴨」，每年固定時間在高雄各地都有屬於自己大型活動，讓外地民眾，甚至國際友人更了解高雄。

市議員湯詠瑜表示，高雄市政府能做出那麼成功的城市行銷，主打就老少咸宜，取最大公約數的迎合市場。近年高雄演唱會經濟有口皆碑，她就認為高雄亞洲新灣區非常適合建立成音樂特區，高流、駁二，及其岸際戶外空地等表演空間，都可讓不同音樂領域的人展現才華。

高雄有形、無形歷史文化資產很多，像是「高雄戲獅甲」，過去就是因為當地的陣頭到庄外與其他庄頭競技，屢屢獲勝，可謂當時南台灣最強的獅隊，因有「獅甲」之美名，但活動受眾結構較受限，需要有更多不同層次、面向的推廣。高雄還有許多農漁特產也遠近馳名，但都缺少IP鞏固形象，推廣名聲，湯詠瑜覺得這都是市府未來可以再努力的方向。

湯詠瑜坦言，不是每個活動都能像黃色小鴨一樣，行銷能獲得足夠的人力、財力支援，但相信只要政府有心，也可以自行出創造有「黃色小鴨」魅力般，老少通吃，屬於地方自己的IP。