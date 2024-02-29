快訊

嘉義4.9地震伴地鳴 學者推測有「未知盲斷層」活動度略提升

曾爆「一碗蚵仔麵線20元」金句 主計長朱澤民記者會上喊退休：下次不是我

說明會場面火爆！三重大樓傾斜案 住戶稱新北市府「講得太籠統」

遭高軟質疑恐釀大塞車 好市多、東南米樂發聯合聲明細說原委

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
好市多中華店將遷至高雄80期重劃區，但遭高雄軟體科學園區廠商質疑影響交通。圖／本報資料照
好市多中華店將遷至高雄80期重劃區，但遭高雄軟體科學園區廠商質疑影響交通。圖／本報資料照

好市多高雄中華店租約到期，預訂遷至80期重劃區東南米樂公司所屬用地，高雄軟體科技園區廠商質疑會利用復興四路進出，影響園區交通，高掛布條抗議，好市多與東南米樂為此發布聯合聲明，強調絕未以復興四路為唯一進出好市多主要道路，且據交通顧問公司的評估分析，好市多未來的車流應不致影響到高軟園區。

好市多與東南米樂聯合聲明指出，好市多1998年進駐台灣在高雄成立第一家賣場，縱使初期連年虧損，仍不改投資高雄意願，至今在高雄深耕逾27年，為回饋在地會員，續投資40億打造南台灣第一家旗艦店，申請相關執照許可，好市多均配合高市府審查，去年4月起參加10多場會議，進行相對應調整。外觀也融入高雄港灣海洋意象設計，配合亞洲新灣區發展，但近期卻無端遭掛布抗議。

聲明指出，高軟園區廠商指好市多將以復興四路為唯一聯外道路並不符實，開發單位經與經濟部產業園區管理局協調，好市多施工期間將優先利用東南米樂與好市多基地內自設的 8 米寬連通道路，並以此路徑作為進出成功路主要道路。另外因成功路出入口迴轉半徑不足，如需運送大型機具材料，會借道軟科二期 20 米寬的「智科路」，未來營運後，除復興四路外，兩條通道都連接進出。

聲明並表示，基於敦親睦鄰，好市多公司去年10月起兩度到高軟園區與管委會溝通，說明未來施工及營運的路線安排，沒有管委會對外所說「以鄰為壑」情事。另好市多公司去年4月即遞送交通影響評估報告，同年5月及9月經兩次交通影響評估委員會大會後決議通過，高雄市交通局於去年11月核發核定函。

聲明指，好市多交通顧問鼎漢公司進行各種模擬數據分析，並提供建議，目前的交通規劃，透過多時相調整與義交人員控管，未來交通應可比現況更佳。鼎漢實測軟園區車輛進出數據，軟科下班高峰在傍晚5點半到6點半，據好市多高雄中華店統計進場尖峰時段，是晚間7點到9點，尖峰交通時刻並未重疊。據此分析，好市多車流並不會造成高軟管委會所指的復興四路大塞車情況。

好市多與東南米樂發布聯合聲明，細說高通動線規畫情形。記者王昭月／翻攝
好市多與東南米樂發布聯合聲明，細說高通動線規畫情形。記者王昭月／翻攝

塞車 好市多 管委會 重劃區 高雄市 高雄港

延伸閱讀

無法招架！好市多1迷人零食狂獲好評 她嗨喊：回購N次

待越久賺越多！好市多「超狂福利」打趴全場 在職員工：想做到退休

好市多「這款飲品」超夯！ 會員一箱一箱搬：每年開賣都搶爆

口感彈脆又新鮮！好市多嚐鮮這商品 網曝「每次去都會買」

相關新聞

睽違10年再颳旋風！黃色小鴨月賺140億 學者建議這樣做延續熱潮

為期展出近一個月的黃色小鴨日前結束，吸引900萬人次觀賞，140億的觀光財更讓相關業者笑開懷，有學者認為可以辦回顧活動讓...

遭高軟質疑恐釀大塞車 好市多、東南米樂發聯合聲明細說原委

好市多高雄中華店租約到期， 預訂遷至80期重劃區東南米樂公司所屬用地，高雄軟體科技園區廠商質疑會利用復興四路進出，影響園...

斥資20億建造…大東藝術中心榮景不再 「人潮砍半」場館空蕩蕩

鳳山區大東文化藝術中心12年前落成啟用，因特殊薄膜穹頂與和800席多功能演藝廳與全台首座藝術圖書館，初期每年吸引近300...

為墾丁台灣祭4月登場暖身 南山大唱、行前派對屏東公園先嗨唱

重現墾丁「瘋春吶」音樂熱潮的台灣祭，於4月4至6日在墾丁大灣開唱，縣府日前釋出滅火器、美秀集團、回春丹等演出名單受到樂迷...

屏東推疑似失智檢查加值服務 補助確診檢查費還免費接送

根據衛福部統計，65歲以上的老人約每13人有1名失智者，80歲以上老人約5人即有1人；為提升失智症及早診斷、治療的便利性...

台電更換開關後突跳電 高雄仁武4468戶無電可用半小時

高雄市仁武區八德南路、八德東路一帶今早突然無預警停電，造成4468戶無電可用，台電表示，停電原因是更換開關後，進行轉供恢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。