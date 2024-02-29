遭高軟質疑恐釀大塞車 好市多、東南米樂發聯合聲明細說原委

好市多高雄中華店租約到期，預訂遷至80期重劃區東南米樂公司所屬用地，高雄軟體科技園區廠商質疑會利用復興四路進出，影響園區交通，高掛布條抗議，好市多與東南米樂為此發布聯合聲明，強調絕未以復興四路為唯一進出好市多主要道路，且據交通顧問公司的評估分析，好市多未來的車流應不致影響到高軟園區。

好市多與東南米樂聯合聲明指出，好市多1998年進駐台灣在高雄成立第一家賣場，縱使初期連年虧損，仍不改投資高雄意願，至今在高雄深耕逾27年，為回饋在地會員，續投資40億打造南台灣第一家旗艦店，申請相關執照許可，好市多均配合高市府審查，去年4月起參加10多場會議，進行相對應調整。外觀也融入高雄港灣海洋意象設計，配合亞洲新灣區發展，但近期卻無端遭掛布抗議。

聲明指出，高軟園區廠商指好市多將以復興四路為唯一聯外道路並不符實，開發單位經與經濟部產業園區管理局協調，好市多施工期間將優先利用東南米樂與好市多基地內自設的 8 米寬連通道路，並以此路徑作為進出成功路主要道路。另外因成功路出入口迴轉半徑不足，如需運送大型機具材料，會借道軟科二期 20 米寬的「智科路」，未來營運後，除復興四路外，兩條通道都連接進出。

聲明並表示，基於敦親睦鄰，好市多公司去年10月起兩度到高軟園區與管委會溝通，說明未來施工及營運的路線安排，沒有管委會對外所說「以鄰為壑」情事。另好市多公司去年4月即遞送交通影響評估報告，同年5月及9月經兩次交通影響評估委員會大會後決議通過，高雄市交通局於去年11月核發核定函。