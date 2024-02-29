快訊

台積電第三代接班人選曝光！秦永沛、米玉傑擔任共同營運長

只為看富士山！中資飯店不認砍日鄰居23棵樹、灑除草劑 員工曝：監視器全拍到

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

屏東推疑似失智檢查加值服務 補助確診檢查費還免費接送

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年10月起推出「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務，提供當次確診檢查費用全額補助及免費到宅交通專車接送服務，到本月已有406位民眾受惠。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年10月起推出「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務，提供當次確診檢查費用全額補助及免費到宅交通專車接送服務，到本月已有406位民眾受惠。圖／屏東縣政府提供

根據衛福部統計，65歲以上的老人約每13人有1名失智者，80歲以上老人約5人即有1人；為提升失智症及早診斷、治療的便利性，屏東縣政府去年10月起推出「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務，對居住及設籍屏東縣疑似失智者，提供當次確診檢查費用全額補助及免費到宅交通專車接送服務，到本月已有406位民眾受惠。

使用服務的蔡小姐說，她公公近一年來記憶力越來越差，常在尋找東西、不斷重複抱怨還沒吃飯，情緒起伏也開始變大，但因為公公還不到65歲，所以從未把這樣的情形跟失智症做連結，直到聽到服務資訊，將公公的行為對應失智症10大警訊，才驚覺公公可能罹患失智症。

「感謝愛智憶改善我們家的緊張氣氛！」蔡小姐說，申請愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務，失智共同照護中心人員協助完成公公失智症確診、專業醫療團隊提供相關醫療及照護指導，並轉介至失智據點參與課程後，一家人重新建立相處的模式，減少因為不理解產生的衝突。

縣府長照服務處呼籲，在人口老化趨勢下，失智照護的難題如浪潮迎面而來，請一同關注親朋好友，讓疑似失智者能及早診斷和及早治療，減輕失智症對長輩及家庭照顧者的生活影響；屏東縣現有10家醫院投入失智共同照護中心的服務，各鄉鎮民眾都能就近使用失智確診的快速通關服務，若家中或親朋好友有疑似失智症狀，可上官網或直撥長照服務專線1966申請或諮詢。

失智症 屏東縣政府 確診

延伸閱讀

揪團赴陸受招待 統促黨屏東2幹部被起訴

涉攬民眾赴中旅遊介選 統一聯盟黨屏東2幹部起訴

高雄失智症長輩超過4成曾走失 醫師籲：市府應強化配套

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

相關新聞

屏東推疑似失智檢查加值服務 補助確診檢查費還免費接送

根據衛福部統計，65歲以上的老人約每13人有1名失智者，80歲以上老人約5人即有1人；為提升失智症及早診斷、治療的便利性...

台電更換開關後突跳電 高雄仁武4468戶無電可用半小時

高雄市仁武區八德南路、八德東路一帶今早突然無預警停電，造成4468戶無電可用，台電表示，停電原因是更換開關後，進行轉供恢...

拜會熊本縣知事 羅達生：感謝對台日友好貢獻

高雄市副市長羅達生昨下午拜會日本友好城市熊本縣知事蒲島郁夫，雙方針對半導體產業、觀光、交通等議題交換意見。羅達生並感謝蒲...

台灣祭4月登場 3月2日屏東公園暖身開唱

台灣祭4月墾丁登場，屏東縣府提前3月2日及3日在屏東公園暖身開唱，首日有「南方大唱」30組入選樂團同場飆歌，隔天則有「台...

大港青年實習站搭橋 實習青年7成2留任

高雄市青年局4年前推青年有薪政策，自建的「大港青年實習站」媒合平台已成功媒合1016名青年至188家高雄企業實習，其中7...

掃墓金紙統一焚燒 車城試辦送好米

元宵後到清明節都有民眾提前返鄉掃墓，恆春半島6鄉鎮有近百個公墓，因落山風強勁，掃墓引發的火警居全縣之冠，去年發生蕭姓消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。