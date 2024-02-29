屏東推疑似失智檢查加值服務 補助確診檢查費還免費接送

根據衛福部統計，65歲以上的老人約每13人有1名失智者，80歲以上老人約5人即有1人；為提升失智症及早診斷、治療的便利性，屏東縣政府去年10月起推出「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務，對居住及設籍屏東縣疑似失智者，提供當次確診檢查費用全額補助及免費到宅交通專車接送服務，到本月已有406位民眾受惠。

使用服務的蔡小姐說，她公公近一年來記憶力越來越差，常在尋找東西、不斷重複抱怨還沒吃飯，情緒起伏也開始變大，但因為公公還不到65歲，所以從未把這樣的情形跟失智症做連結，直到聽到服務資訊，將公公的行為對應失智症10大警訊，才驚覺公公可能罹患失智症。

「感謝愛智憶改善我們家的緊張氣氛！」蔡小姐說，申請愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務，失智共同照護中心人員協助完成公公失智症確診、專業醫療團隊提供相關醫療及照護指導，並轉介至失智據點參與課程後，一家人重新建立相處的模式，減少因為不理解產生的衝突。

縣府長照服務處呼籲，在人口老化趨勢下，失智照護的難題如浪潮迎面而來，請一同關注親朋好友，讓疑似失智者能及早診斷和及早治療，減輕失智症對長輩及家庭照顧者的生活影響；屏東縣現有10家醫院投入失智共同照護中心的服務，各鄉鎮民眾都能就近使用失智確診的快速通關服務，若家中或親朋好友有疑似失智症狀，可上官網或直撥長照服務專線1966申請或諮詢。