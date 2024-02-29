台灣祭4月登場 3月2日屏東公園暖身開唱

台灣祭4月墾丁登場，屏東縣府提前3月2日及3日在屏東公園暖身開唱，首日有「南方大唱」30組入選樂團同場飆歌，隔天則有「台灣祭X邊緣仔小搖滾行前派對」示範演出。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，近年全台音樂節遍地開花，為維持台灣祭競爭力，今年與日本神戶Coming Kobe音樂祭，以締結姊妹音樂活動方式交流演出，日本規劃索尼音樂娛樂有限公司旗下藝人SABOTEN（火影忍者片尾曲演唱者）於台灣祭演出，而縣府則由南方大唱冠軍隊伍，於5月到日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出。

縣府傳播暨國際事務處指出，南方大唱參賽隊伍每組都是強者，經過評選委員激烈海選後，30強進入複賽，包括入圍金曲獎「神棍樂團主唱歐比王」、新竹九降風樂團大賽冠軍「Tickle Tickle」、北流音樂不斷電競賽全國六強「¡Vamos!」、貢寮海祭全國30強「勁爆羅雷」、台啤創世代優勝「核果人」等，整體實力堪稱近年最強陣容，複賽將在3月2日下午1時於屏東公園舉行。

傳播處表示，為持續擴大台灣祭的量能，將屏東打造為年輕人優質文化搖籃，今年加碼與在地音樂品牌聯名舉辦「台灣祭X邊緣仔小搖滾行前派對」，邀請知名樂團「P!SCO」、海洋音樂祭評審團賞「固定客」、百萬流量的「謎路人」樂團、屏東在地知名樂團「男子漢」及台灣知名DJ組合「慶記KTV」，3月3日下午2時在屏東公園聯合演出，全程免費入場。

縣府指出，台灣祭將於4月4日至6日屏東墾丁開唱，日前公布滅火器、美秀集團、回春丹等超過50組演出名單，除有堅強陣容的傳統外，今年更是推出優質跨領域合作，包括玖壹壹ft.葛西瓦、法拉利姐ft.固定客、大嘻哈超火組合Multiverse攜手西屯純愛組等演出組合。