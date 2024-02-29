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大港青年實習站搭橋 實習青年7成2留任
高雄市青年局4年前推青年有薪政策，自建的「大港青年實習站」媒合平台已成功媒合1016名青年至188家高雄企業實習，其中737人實習後留任轉為正職、兼職或繼續實習，留任率達72%，解決許多企業人力短缺問題。
青年局長張以理表示，112年度響應實習政策的188家高雄企業中，約5成是新加入企業，媒合成功的青年，大專以上學生822位，高中職學生194位，經追蹤，期滿繼續留任的比例高達72%，超過500名學生因表現優異，實習1個月結束後延長實習或課餘再回企業兼職，另有182名應屆畢業生留任，讓企業無須另聘新人，減少人員異動。
青年局指出，高雄起家的健身品牌「健身工廠」近年積極展店，求才若渴，高雄14家據點，經由「大港青年實習站」，共申請營運專員、巡場教練等9個實習生名額，總經理林洵賢指青年能藉由實習，提早進入職場，有助未來銜接就業環境，也幫企業解解人力短缺問題。
在健身工廠實習的中山大學資訊工程學系楊同學當初是因健康因素到健身工廠尋求專業協助，成功減重後健身成為第二專長；正修科大休閒運動管理系胡同學說，在健身工廠實習正好能將專業及興趣結合一體，可以發揮所學。
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