大港青年實習站搭橋 實習青年7成2留任

高雄市青年局4年前推青年有薪政策，自建的「大港青年實習站」媒合平台已成功媒合1016名青年至188家高雄企業實習，其中737人實習後留任轉為正職、兼職或繼續實習，留任率達72%，解決許多企業人力短缺問題。

青年局長張以理表示，112年度響應實習政策的188家高雄企業中，約5成是新加入企業，媒合成功的青年，大專以上學生822位，高中職學生194位，經追蹤，期滿繼續留任的比例高達72%，超過500名學生因表現優異，實習1個月結束後延長實習或課餘再回企業兼職，另有182名應屆畢業生留任，讓企業無須另聘新人，減少人員異動。

青年局指出，高雄起家的健身品牌「健身工廠」近年積極展店，求才若渴，高雄14家據點，經由「大港青年實習站」，共申請營運專員、巡場教練等9個實習生名額，總經理林洵賢指青年能藉由實習，提早進入職場，有助未來銜接就業環境，也幫企業解解人力短缺問題。