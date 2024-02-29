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行人庇護島屢傳自撞 高市會勘處理

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
涂姓男子2月27日駕駛汽車，從高市小港區長興路左轉沿海路，撞上新增設保護行人的庇護島。記者王勇超／翻攝
涂姓男子2月27日駕駛汽車，從高市小港區長興路左轉沿海路，撞上新增設保護行人的庇護島。記者王勇超／翻攝

高雄小港區沿海、長興路口及沿海、立群路口去年底新增的行人庇護島，「撞」況連連，警方調查，兩處路口今年1至2月有報案紀錄的車禍就4件，成為撞島事故3大熱區之一。

警方統計，高雄元旦至2月15日撞及交通島事故共17件，以前鎮、小港及楠梓區為發生熱區。其中小港區沿海路的行人庇護島去年底啟用後屢傳車禍，45歲涂姓男子前天駕車從小港區長興路左轉沿海路，疑不熟悉路況也撞，他無明顯外傷，酒測無酒精反應，肇事原因釐清。

涂男駕車「騎」上庇護島的照片引發熱議，網友表示「又看到一輛被擊落了，轉彎真的要減速注意」。有人批評庇護島的設計如同在斑馬線外放了一塊大石頭，不熟路況的人容易撞上。轉彎有「切西瓜」壞習慣的駕駛，更容易撞上。

小港近兩個月生4起車輛撞到庇護島車禍，小港警分局長徐釗斌呼籲大眾行車應多注意車況。高市工務局表示，顧及長輩穿越馬路的安全，因此設置行人庇護島，在號誌變換時有處能夠站立停等的空間，但近期有駕駛人不熟悉路況或未注意，自撞新增設的行人庇護島，工務局會邀交通局一同會勘，研議解決。交通局指行人庇護島有轉彎導引線及鑽石級反光標誌，島頭畫黃黑斜紋，汽車轉彎應該越過中線再轉，避免造成交通意外。

行人 車禍

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