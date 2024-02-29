掃墓金紙統一焚燒 車城試辦送好米

元宵後到清明節都有民眾提前返鄉掃墓，恆春半島6鄉鎮有近百個公墓，因落山風強勁，掃墓引發的火警居全縣之冠，去年發生蕭姓消防員救火殉職，民眾焚燒墓草也易引發野火，墾丁國家公園龍坑生態保護區即曾遭波及，林業及自然保育署屏東分署除建議噴灑環保阻燃劑，首度在車城鄉試辦金紙集中統一處理贈優質好米活動，預防火災也鼓勵小農生產，盼創三贏。

近日陸續有民眾提前掃墓，林業署屏東分署防範未然，邀社區移除可能引發火警的雜草、枯枝，開闢臨時防火線，同時噴灑環保阻燃劑，減低林火擴散機會，也嘗試在車城鄉試辦金紙統一處理就送好米活動，避免祭祖掃墓燒金紙時引發大火。

屏東分署指即日起至清明節每個周六、日，民眾填妥祭祖疏文，連同金紙送車城消防分隊或公所統一焚燒，就送優質好米，若成效好，明年再擴大舉辦，可降低森林火災風險、減少救災負擔，同時鼓勵小農生產優質農產，減少碳排放。

恆春半島因有落山風，掃墓燒金紙引發的火警居全縣之冠，林業署屏東分署祭出「4不2記得口訣」，籲民眾不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂及不放爆竹煙火，並響應金紙集中焚燒措施。

否則一旦引火，依森林法最高可罰60萬元，延燒至國有林地還面臨2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金的處分，也要負擔民事賠償。