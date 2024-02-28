快訊

魂斷客廳…台南中風男子疑逃生不及 遭惡火吞噬成焦屍

游錫堃卸任撇雜音 台灣民主基金會：董事長3個月內重新改選

傳讓1席召委給白營…藍營基層炸鍋喊「退黨」 區域立委坦言有壓力

高雄首創標線型圓環啟用 文橫三路多叉路口有序前進

中央社／ 高雄28日電

為改善高雄三多百貨商圈周邊的文橫三路與廣西路口安全，高雄市首創標線型圓環，27日完工啟用；市府交通局呼籲，進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，文橫三路與廣西路口為Y字型路口、緊鄰南天街口，動線複雜且人車交織頻繁。

交通局指出，多叉路口設置圓環具降低車流交織衝突的優點，本次圓環的設計除調整路口標線外，行人穿越道線也適度退縮增加庇護；既可規範路口行車動線，更能減少路口碰撞交織點，創造有序用路環境。

交通局表示，圓環可減少路口碰撞交織點，將潛在對向衝突轉變為車輛匯流，事故風險大幅降低；車輛遵循逆時針方向行駛，動線單純化，車流降速持續前進，免去號誌管制帶來延誤。

在駕駛方式上，交通局呼籲，駕駛人僅須依標誌及標線行駛：進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行；進入圓環後，遵循方向依序行駛。市府在實施初期也協請警力加強疏導，維護路口行車安全及秩序。

標誌 高雄市

延伸閱讀

黃色小鴨「創140億產值」功成身退 吸引900萬觀光人次

高雄新設行人庇護島接連被撞 工務局將與交通局會勘

高雄市長接班人之戰開打 林岱樺：我會全力以赴

七連霸立委劍指2026市長大位 林岱樺搶先宣布參選高雄市長

相關新聞

黃色小鴨功成身退！吸引900萬觀光人次 創140億產值破世界紀錄

為期30天高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」周日閉幕，吸引超過900萬參觀人潮，為...

228受難家屬提呼籲 高市4月將完成不義遺址標示

行政院26日設置不義遺址標示，彰顯政府永不再犯決心，高雄市今舉行228事77周年追思紀念儀式，高雄市二二八關懷協會理事長...

將228傷痛昇華為和解與包容力量 屏東詩帖展盼長出希望的樹

228事件迄今邁入77周年，屏東縣政府今在屏東公園228紀念碑前舉辦「勇氣延續、守護島嶼」紀念音樂會，縣長周春米偕同縣府...

高雄新設行人庇護島接連被撞 工務局將與交通局會勘

高雄市小港區沿海、長興路口及沿海、立群，去年12月底新增行人庇護島，但啟用後卻屢傳車禍，從今年1至2月，兩處路口光是有報...

防祭祖掃墓引發火警新點子 車城試辦金紙集中贈好米

清明節前是國人掃墓旺季，屏東恆春半島因有落山風，掃墓燒雜草、金紙引發的火警案件居全縣之冠，去年發生第4大隊隊員蕭翰隆出勤...

高雄輕軌前3大車站在這裡 新指標出爐網友大讚清楚又美觀

輕軌正式營運後，日運量達2萬多人次，搭乘人數比成圓前成長不少。高雄捷運公司也針對試營運期間問題進行改善，包括指標識別度、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。