高雄首創標線型圓環啟用 文橫三路多叉路口有序前進

為改善高雄三多百貨商圈周邊的文橫三路與廣西路口安全，高雄市首創標線型圓環，27日完工啟用；市府交通局呼籲，進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，文橫三路與廣西路口為Y字型路口、緊鄰南天街口，動線複雜且人車交織頻繁。

交通局指出，多叉路口設置圓環具降低車流交織衝突的優點，本次圓環的設計除調整路口標線外，行人穿越道線也適度退縮增加庇護；既可規範路口行車動線，更能減少路口碰撞交織點，創造有序用路環境。

交通局表示，圓環可減少路口碰撞交織點，將潛在對向衝突轉變為車輛匯流，事故風險大幅降低；車輛遵循逆時針方向行駛，動線單純化，車流降速持續前進，免去號誌管制帶來延誤。

在駕駛方式上，交通局呼籲，駕駛人僅須依標誌及標線行駛：進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行；進入圓環後，遵循方向依序行駛。市府在實施初期也協請警力加強疏導，維護路口行車安全及秩序。