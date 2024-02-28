影／不僅一人碰到！知名牛排鍋物店淪蟑螂屋 高市府責令停業2天改善

高雄楠梓一家知名牛排鍋物店被爆出店內衛生不佳、碗盤遺留殘渣，最嚇人的是，店內大小蟑螂不斷，甚至食物裡都有，Google評論上有26則關於蟑螂的留言。店內主管表示，會再加強消毒，頻率由原來1個月1次增加到2周甚至1周1次，衛生局今天派員稽查，發現確有缺失，責令業者今、明兩天暫停營業，限期改善。

該店的Ggoogle評論共有26則關於蟑螂的留言，從1年多前到幾天前，都有顧客提到發現蟑螂。出現的地點分布在店內各處，從地板、窗戶邊，到用餐的火鍋料區、飲料機台、沙拉吧、裝蛋容器、蒸籠上等，甚至連食物裡都有顧客發現蟑螂。

顧客寫道，「吃到一半吃出蟑螂，真的很誇張」、「蒸籠上有蟑螂，仔細觀察後還不止一隻」、「飲料台有蟑螂，活的死的都有，還有蟑螂卵」、「好幾隻蟑螂在跑，看蟑螂的身材估計吃不少肉」、「有東西浮在湯上，原以為是種子，撈起來才發現是蟑螂」。

對此店家幾乎每則評論都有回應抱歉，並表示會請廠商進行消毒，加強環境清潔。但從1年多前至今，幾乎每個月都有顧客上網評論有蟑螂，卻不見有任何改善，有網友因此痛批「真的要改進，不要只是嘴巴說說」。

高雄市衛生局接獲通報後派員前往稽查，現場發現蟑螂蹤跡、部分食材未覆蓋、紙箱放置冰箱中、員工私人物品未專區放置、天花板髒污有霉漬、排水溝有食渣及油垢、垃圾桶未加蓋等，不符食品良好衛生規範準則的缺失。

衛生局依違反食品安全衛生管理法責令業者即日起至29日暫停作業，作業場所應加強清潔消毒至衛生改善完成，且經衛生局複查合格後始得營業；上述缺失屆期複查未改善，將依法處新台幣6萬元以上罰鍰。