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藝術轉動社區轉到澎湖 藝術家進駐帶動湖西文化觀光

中央社／ 澎湖縣28日電

文化部推動「藝術轉動社區」計畫，南部7縣市的林彥伶等多名藝術家今天進駐澎湖「洪根深鼎廬藝動基地」見面會，盼藉由藝術家多元觀點，共同轉動湖西鄉鼎灣社區文化觀光潛能。

澎湖縣政府文化局表示，由台南生活美學館推動南部7縣市「藝術轉動社區」計畫，今天在澎湖「洪根深鼎廬藝動基地」辦理進駐藝術家交流見面會，鼎灣社區準備了道地特色料理、村莊導覽及最新研發百草茶等接待藝術家。

台南生活美學館長黃瓊瑩表示，感謝國內知名藝術家洪根深提供「洪根深鼎廬藝動基地」，讓林彥伶、紀凱淵、蕭禹琦等多名藝術家進駐社區，期待藝術家多元觀點帶動湖西文化發展。

文化局長洪棟霖表示，澎湖文化底蘊深厚，湖西鼎灣社區民風純樸，開帝殿信仰文化源遠流長，四眼井、八卦池及菜宅景觀等，經由藝術進駐，可建構完善藝術生態，未來串聯馬公洪根深美術館，期以文化帶動觀光發展。

澎湖藝術家洪根深表示，鼎灣是他出生、生長的地方，對鼎灣相當有感情；感謝國立台南生活美學館、澎湖縣文化局、湖西鄉公所及鼎灣社區發展協會共同合作「藝術轉動社區」計畫，相信藝術進駐，能帶給社區不同想像視野，期待鼎灣文化得以保存並發揚。

湖西鄉長陳振中表示，文化立鄉是湖西施政目標，公所全力協助鼎灣社區發展地方創生計畫，期待藝術進駐帶動湖西文化發展，公所也鼎力支持「走讀湖西」計畫，讓澎湖民眾看見湖西文化特色。

文化局表示，藝術轉動社區今年進駐鼎灣社區藝術家，有林彥伶、紀凱淵、蕭禹琦等人，將分別以社區植物、探索地方與藝術的發展，以及藉由老物件，梳理日光氣候對生活造成的影響等主題來進行創作。

今天藝術家見面會，除洪根深、洪棟霖、澎湖縣議員吳政杰、陳振中、鼎灣村長洪良利、黃瓊瑩、藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧，以及跨領域專家學者、台南老爺行旅廚師團及進駐藝術家等，交流熱絡。

文化局 澎湖縣 藝術家

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