高雄輕軌前3大車站在這裡 新指標出爐網友大讚清楚又美觀

輕軌正式營運後，日運量達2萬多人次，搭乘人數比成圓前成長不少。高雄捷運公司也針對試營運期間問題進行改善，包括指標識別度、刷卡機嗶聲大小、「輕軌」的台語及客語發音等。而搭乘人數最多的前3名車站，都是與捷運的轉乘站。

輕軌正式營運後，前兩天搭乘人數分別為2萬6000及2萬8000餘人次，比起成圓前一周日均近1萬8000人次成長不少。而搭乘人數前三名車站無意外，都是與捷運的轉乘站，包括C24愛河之心站、C3前鎮之星站，及C14哈瑪星站。

高捷也針對試營運期間遇到的問題進行改善，其中最受網友讚賞的是更換新的指示標牌，以圓形弧度強化順行／逆行方向，不但更明顯、辨識度高，也更具美感及設計感，網友讚道「一目了然」、「直覺又美觀」。

也有民眾反映刷卡機的「嗶聲」太小，刷卡也不知有沒有刷過，高捷表示已將聲音調大，會再觀察一段時間乘客的反應，並進行滾動式調整。瑞祥高中陳姓學生說，以前刷卡時常會搞不清楚有沒有刷過，現在聲音清楚很多。

另外關於車上廣播中「輕軌」的台語及客語發音，原本都以國語發音，高捷以教育部「本土語言標注台灣地名計畫成果建議」，請語言老師重新錄製後，新的廣播也已經上路。