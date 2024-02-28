台東太平溪濕地 罕見候鳥頻現蹤

台東太平溪人工濕地入冬後「訪客」不斷，去年底至今，鷺鷥科鳥類及小燕鷗等候鳥來過冬，甚至出現琵嘴鴨、鳳頭潛鴨等嬌客。縣府指出，人工濕地每日可淨化2400公噸汙水，留鳥及候鳥數量逐年增加，去年數量達386隻，已成野鳥認可的生態環境。

太平溪流過台東人口最稠密地段，早年沿岸民生汙水直接注入溪流，導致太平溪下游與出海口水質惡化。台東縣府在太平溪左岸規畫人工濕地，面積約1.73公頃，以自然的生物處理法處理水中汙染物，淨化沿岸民生家庭汙水及事業放流水，濕地完工後，成為許多野鳥駐足之地。

冬季候鳥頻頻現蹤，許多鳥友常在濕地旁蹲點等候。環保局指出，去年12月至今，太平溪濕地迎來多種候鳥，包括鷺鷥科鳥類、鳳頭潛鴨、琵嘴鴨、小燕鷗等野鳥現蹤，生物棲地日漸多元且穩定，兼具環保、教育及遊憩功能。

環保局指出，太平溪人工濕地2014年啟用，每日可淨化2400公噸汙水，並轉化為濕地養分，吸引眾多鳥類棲息繁衍。依據歷年觀測紀錄，濕地野鳥總類介於24種至33種之間，數字起伏不定，野鳥數量則從2021年337隻增加至 2023年386隻，穩定成長中，呼籲休閒遊憩民眾勿驚嚇鳥類。