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澎湖彩繪牆圖檔 被疑取自大陸網站

聯合報／ 記者張議晨／澎湖報導

澎湖縣政府編列200萬元經費，在菊島福園規畫戶外彩繪牆，卻被縣議員抓包園區的24孝圖檔是從大陸免費網站下載，上面還有簡體字，議員砲火猛烈，要求追究責任。民政處長許啟川表示，福園彩繪牆設計並非他任內決定，未來相關工程會嚴格把關。

縣府在菊島福園外興建彩繪牆，將傳統24孝故事繪製在牆上，讓後人有追思故人、發揚孝行的意思。

彩繪牆最近完工，民眾及遊客發現，承包廠商以大圖輸出方式，並使用帆布牆，中間以木桿懸掛，且24孝圖案疑似從大陸免費圖檔網站下載而來，連簡體字都未更正就直接輸出。

成品總經費近200萬元，其中版權、設計費31萬元，但成品與外界預想差異大，議會召開臨時會，多名議員輪番砲轟。縣議員呂黃春金在議會直罵，花了版權費卻是這種結果，成果「笑死人」。

呂黃春金出示大陸圖檔網站頁面，並表示，她上網一查，就可以找到免費下載的24孝圖，為什麼還要花31萬元版權費，工程品質太差，還成為民眾的打卡景點。

針對議員質詢，民政處長許啟川解釋，福園彩繪牆規畫案是2022年確定，在他擔任民政處長前決標。許的說法引起議員不滿，認為施政應有延續性，要求追究相關責任。

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