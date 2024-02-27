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民進黨七連霸立委開第一槍 宣布參選2026高雄市長

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七連霸立委劍指2026市長大位 林岱樺搶先宣布參選高雄市長

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺（左）昨參加高雄市商業會春酒，宣布將爭取參選下屆高雄市長。記者王昭月／翻攝
民進黨立委林岱樺（左）昨參加高雄市商業會春酒，宣布將爭取參選下屆高雄市長。記者王昭月／翻攝

高雄立委選舉，民進黨「八仙過海」，選戰才落幕不久，七連霸立委林岱樺26日參加高雄市商業會第13屆第8次理監事聯席會議暨新春聯誼餐會，搶先宣布將參選下屆高雄市長，為2026高雄市長一戰先吹起號角。

高雄市商業會26日在福華大飯店辦春酒，理事長劉憲同指自己任期尚有2年屆滿，明年即須改選，這2年中感謝會員凝聚心力，把市商業會經營很好。團結就是力量，新年開始，期許大家更鞏固商業會，把商業會經營成幸福企業。

立委林岱樺到場致意，不料她在聯誼餐會中宣布參選下屆高雄市長，但表示，還是會經由民進黨黨內初選，爭取參選機會，她希望市商會理事長劉憲同、新商業公會理事長劉正光及出商業會所有會員，都能全力支持。

林岱樺 民進黨 高雄市

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