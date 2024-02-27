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屏東文學館推出文學上菜 一起品嘗文學中的酸甜苦辣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府邀請24名作家，以文學上菜為主題，即起在屏東縣立圖書館總圖4樓屏東文學館舉辦「島嶼南方的百味千滋」展覽，從作家的文字找尋記憶裡各類菜餚味道。記者劉星君／攝影
屏東縣政府邀請24名作家，以文學上菜為主題，即起在屏東縣立圖書館總圖4樓屏東文學館舉辦「島嶼南方的百味千滋」展覽，從作家的文字找尋記憶裡各類菜餚味道。記者劉星君／攝影

屏東縣政府邀請24名作家，以文學上菜為主題，即起到8月4日在屏東縣立圖書館總圖4樓屏東文學館舉辦「島嶼南方的百味千滋」展覽，作家的作品中選取與食物相關段落，讓參觀者藉由作家們的文字引領自身循著記憶裡各類菜餚的味道，拼湊出留存於心底永恆的鄉愁滋味。

文化處表示，展覽透過文學與食物相結合，為觀眾帶來一場精彩的視覺和想像味覺文字盛宴。參與展出的文學家包括小說家、詩人、散文家等，他們的作品亦涵蓋了各族群語言，如客家、原民與台語等，如同屏東位居島國之南，山海交匯且族群多元，在各族群的交融下，語言、食物與文化交織出的變化，成為島南另種豐美的面貌。

作家焦桐寫萬巒豬腳是「皮、肉、筋完美交融」；排灣族作家讓阿淥．達入拉雅之回憶母親爐灶旁總有地瓜湯、假酸漿葉捲肉、苦花魚湯，味蕾所勾起的是回憶，是屬於家的記憶與味道。

文化處說，展覽中透過展出文學作品中與食物有關的片段，作家帶領觀眾以文字品嘗屏東特色美食獨特魅力。無論是鮮美的海鮮、豐富的山產或是傳統的客家菜，都在他們的文字中得以展現，讓人們彷彿置身於美食的海洋中。

文化處表示，此展不僅僅是對屏東豐富美食文化的展示，更是對文學與食物之間密不可分聯繫的探討。運用文學作品的描寫，觀眾感受食物帶來的情感共鳴和記憶的力量，進而更深刻地理解食物與人文的關係。

屏東縣政府邀請24名作家，以文學上菜為主題，即起在屏東縣立圖書館總圖4樓屏東文學館舉辦「島嶼南方的百味千滋」展覽，從作家的文字找尋記憶裡各類菜餚味道。記者劉星君／攝影
屏東縣政府邀請24名作家，以文學上菜為主題，即起在屏東縣立圖書館總圖4樓屏東文學館舉辦「島嶼南方的百味千滋」展覽，從作家的文字找尋記憶裡各類菜餚味道。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 美食 觀眾

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