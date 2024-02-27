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屏縣舊寮國小擬併校引發紛爭 10多名黑衣人徘徊村長家
屏東縣高樹鄉舊寮國小擬裁併引發地方不同聲音，高樹鄉菜寮村長蕭惠眞反對裁併校，本月25日與村民校門口抗議，未料昨晚間家中附近聚集10多名黑衣人到場，村長報警，警方到場約制雙方理性討論，勸戒離去。菜寮村長蕭惠眞今低調說，都是地方相處，對昨黑衣人聚集家門前一事不願多談。
高樹鄉舊寮國小近五年來全校學生人數不到50人，教育處啟動裁併校評估，本月18日召開公聽會，25日村民不滿，舊寮國小全校29人要併入22人的新豐國小，在校門口前抗議。當時菜寮村長出席抗議現場，批縣府草率決定。
教育處表示，舊寮國小學區有司馬村、舊寮村、菜寮村。其中菜寮村已連續6年無新生就讀舊寮國小，高樹鄉是大學區制，學校會持續與地方溝通，公聽會開完後，預計3月底4月初送教育審議委員會審議。
里港警分局表示，昨晚間8點40分接獲報案，到場了解，村民因舊寮國小廢校問題與與高樹鄉菜寮村長意見不同而有爭論產生口角衝突，未有發生違法違序行為。經約制雙方應理性討論，勿有過激行為，並勸誡雙方離去。
警方調查，過濾現場11名民眾身分背景，都是高樹鄉民，經查沒有黑道背景，也沒有黑道介入廢校議題。警方已再次約制雙方，應理性溝通，勿有過激衝突，並將加強相關處所人員安全維護，以防制事故發生。
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