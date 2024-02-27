誰說長輩圖只能道早安？ 銀閃閃創意圖優勝作品這裡看

屏東縣政府社會處去年重陽節前夕舉辦「銀閃閃長輩圖徵選競賽」，從近千件作品評選「最潮阿公阿嬤獎」和「笑口常開獎」兩大獎項，共24件優勝作品，展現屏東年長者數位能力提升，結合不同世代所創作出的作品傳達「長青共融」美好，此次優勝作品可獲3000元獎金，得獎作品也在屏東縣政府社會處粉絲專頁公告並供歡迎大家下載使用。

社會處指出，截至今年1月底止，屏東縣老年人口比為20.21%，進入超高齡化社會，為促進代間共融，透過辦理長輩圖徵選，吸引跨世代族群參與。徵選活動發出後引熱烈回響，落實數位平等更辦理兩場次實體課程教學製作，參與課程的年長者開心回饋原來也能創作屬於自己的長輩圖使用。

社會處表示，銀髮族日常使用長輩圖與家人溝通，往往心中有許多說不出口的愛與關心，更期待與子女有更多互動。藉由長輩圖徵選競賽引發年輕人發掘、理解年長者的心情，並用作品呈現家中長輩平時滿滿的關心。

年長者也學會使用3C產品製作專屬自己長輩圖，表達藏在心中的愛意，這次活動764人參賽者投稿，顯示出年長者與青年對長輩圖議題引起關注，長輩圖創造更多世代互動的機會。