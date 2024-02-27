高雄失智症長輩超過4成曾走失 醫師籲：市府應強化配套

高雄65 歲以上長者去年整年度失蹤通報人口共563人，多半是失智走失長者，日前曾有長者重複走失7次，來回進出警局成了警方的「老面孔」，也有不少失智者失蹤後在距離住家數十公里被找到；醫師表示，市府推行安心手鍊與指紋建檔屬被動防範，不具強制性，減少走失情形仍首重「強化本人與家屬申請意願」。

高雄全市失智長者去年已突破4萬名，近年每年約增加2千名失智者，為預防失智者走失，家屬可向市府申請「安心手鍊」，藉手鍊個人資訊讓失智者得以聯繫親友；但議員發現高雄每年僅發出近600條安心手鍊，根本不及失智者數目，警方也無法強制失智者按捺指紋，外界擔心未來失智走失情形將無法控制。

高雄楠梓一名失智婦人前年10月離家後失蹤2周，親友透過網路社群，張貼尋人啟事仍遍尋不著，婦人的丈夫為了找她寢食難安，日夜都找仍找不到老伴，最後疑因精神不濟出車禍死亡，就在丈夫出殯前一天，警方在典寶溪一帶以空拍機找到陳婦溺死陳屍溪邊，令大眾不勝唏噓，失智走失議題一度成為話焦點。

一名在高雄日照中心擔任社工的詹姓女士表示，近日才發生一名失智長輩周末從鳳山五甲地區離家後撤夜未歸，周一也未向日照中心報到，家屬尋找數日後，最後竟在左營果貿新村附近找到對方，該長者也曾多次離家到外縣市；另外也曾發生另名失智長輩在中心探視時間結束後，跟著志工團或參觀者離開中心並走失。

高雄榮民醫院身心科醫師朱哲生說，40%失智症長輩在病程中都曾有過走失經歷，高雄榮總的失智共照中心每年安心手鍊申請量約40至50條，多是回診病患，一般社區居民對相關程序仍不了解；他認為鐵製安心手鍊附上雷射雕刻電話，家屬認為有洩漏個資或遭詐騙疑慮，建議用定位功能取代手鍊刻字願。

朱哲生提到，警方「強制指紋按捺」牽扯層面廣，目前只採自願指紋按捺，且過程需要負責捺印的鑑識人員和指紋設備才能完成，人員以及儀器量能也會影響建檔成效；他強調手鍊、指紋建檔都是最後一層的被動防範措施，主要還是建議失智者積極求診並多參加社區據點與活動，提升認知專注度、延緩失智情形。

高雄市失智共照中心執行長、高雄長庚醫院神經內科醫師陳乃菁表示，目前申請安心手鍊仍須醫師評估與診斷證明，若要加速推廣手鍊，解除門檻並在指紋捺印時一併申請是最快速的，為解決長輩不願配戴手鍊情形，除了增加整體美觀程度，也可以設計「祖孫款」、「夫妻款」手鍊，藉此消長輩內心陰影。

陳乃菁提到，目前社會上仍有許多家屬在長輩走失時，第一時間不願意報警，說「想自己找看看」，但現行警政監視、人臉辨識系統已相當發達，報案當下就能擴大搜尋範圍，大大提升及早找到長者的機率；她也呼籲失智長者要在戶政系統上時常更新近照，辨識系統才能準確發揮效果。