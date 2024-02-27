花仙子到你家！讓雜草變花朵 屏東縣花卉種子免費送

屏東縣政府因應全球氣候暖化，對環境生態帶來挑戰，推動「花仙子到你家」計畫，3月起在各鄉鎮市公所發送1萬包花卉種子供民眾索取，花卉種子有大波斯菊、百日草及千日紅等花卉品種，配合四季不同時令提供花卉種子讓民眾種植，「讓雜草變花朵、讓蚊子變蝴蝶」，完成遇見幸福轉角小花園。

環保局表示，花卉未來盛開，為環境帶來更繽紛自然風光，希望遊客到屏東時，能夠感受到這片土地獨特的綠美，未來配合春夏秋冬四季發放適合季節栽種的花卉種子，一年所需經費約70萬元。

環保局指出，這次提供花卉種子有大波斯菊、百日草與千日紅，都很適合屏東環境種植，也是植栽入門款，民眾不用擔心會種不好。

環保局表示，此次家戶響應轉角小花園計畫具備聯合國永續發展大會所提之SDGs其中的第4項優質教育「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」、第11項目標「促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」及第13項目標「完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響」，讓永續發展目標從基層環境做起，共同達成2050淨零轉型願景。

縣長周春米說，趁現在天氣較為乾爽晴朗時，進行撒播作業，提高種子發芽率，透過公民合作推動全縣綠美化。