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澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

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澎湖花200萬設計24孝彩繪牆 出自大陸免費圖庫議員氣炸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣菊島福園的彩繪牆，花費近200萬元，結果圖檔來自大陸免費圖庫，讓縣議員抨擊。民眾提供
澎湖縣菊島福園的彩繪牆，花費近200萬元，結果圖檔來自大陸免費圖庫，讓縣議員抨擊。民眾提供

澎湖縣政府在菊島福園編列200萬元經費，規劃戶外彩繪牆，總共斥資192萬元完工，卻被縣議員抓包園區的24孝圖檔是從大陸免費網站下載，上面還有簡體字，澎湖縣議會近日召開臨時會，議員砲火猛烈。民政處長許啟川表示，福園彩繪牆設計為前朝通過，但議員們並不接受，要求追究相關責任。

縣府在菊島福園外興建彩繪牆，將傳統24孝故事繪製在牆上，讓後人有追思故人、發揚孝行的意思。

彩繪牆最近完工，卻與民眾想像不同，承包廠商以大圖輸出方式，並使用帆布牆，中間以木桿懸掛，且二十四孝圖案疑似從大陸免費圖檔網站下載而來，連簡體字都未更正就直接輸出。

由於成品總經費近200萬元，其中光版權、設計費就31萬元，但成品與外界預想差異大，讓縣議員呂黃春金氣得在議會直罵，花了版權費卻這類結果，看了會笑死人。

呂黃春金還出示大陸圖檔網站的頁面，稱她上網一查，就可以找到免費下載的24孝圖，為什麼還要花31萬元版權費？工程品質太差，還成為民眾的打卡景點。

針對議員質詢，民政處長許啟川解釋，福園彩繪牆規畫是在2022年就已確定，在他擔任民政處長前就已決標。但許的說法引起議員不滿，認為不應分屆，難道民政處都沒在注意？要求追究相關責任。

澎湖縣菊島福園的彩繪牆，花費近200萬元，結果圖檔來自大陸免費圖庫，讓縣議員抨擊。民眾提供
澎湖縣菊島福園的彩繪牆，花費近200萬元，結果圖檔來自大陸免費圖庫，讓縣議員抨擊。民眾提供
澎湖縣菊島福園的彩繪牆，花費近200萬元，結果圖檔來自大陸免費圖庫，讓縣議員抨擊。民眾提供
澎湖縣菊島福園的彩繪牆，花費近200萬元，結果圖檔來自大陸免費圖庫，讓縣議員抨擊。民眾提供

彩繪 澎湖縣 議員

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