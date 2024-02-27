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高雄YouBike 2.0前3熱門站點在這裡 騎乘人次破1500萬
去年高雄市YouBike 2.0超過1549萬人次使用，相較前年大幅成長35.5%，熱門場站前3名依序為高鐵左營站、捷運凹子底站4號出口，及捷運後驛站2號出口，平均每月運量都超過1萬人次。
高雄市交通局表示，高雄YouBike 2.0啟用迄今，已超過4300萬人次使用。去年全年運量超過1549萬人次，較前年成長了3成5，換算減少了2430噸二氧化碳排放，相當於2.6座高雄都會公園減碳量。
市府與微笑單車團隊至今已於全市設置1306個站點，交通局也推出高雄YouBike2.0擴充計畫，預計民國115年前全市將達1500處公共自行車租賃站，提供市民更便利、更密集的服務。另外新導入的YouBike 2.0E電動輔助自行車也大受歡迎，平均每日周轉率高達9次，全國最高。
配合行政院通勤月票政策，以399 TPASS高雄市區通勤月票、南高屏全區999 TPASS通勤月票，騎乘YouBike2.0（含2.0E）可享前30分鐘免費；使用一卡通也可享雙向轉乘公共運輸優惠。
高雄市籍學校大專院校以下在學學生，持有數位學生證、學生認同卡、高雄兒童卡則享YouBike2.0（不包含2.0E）前30分鐘免費優惠。
通勤月票MeNGo官網：https://men-go.tw/
高雄YouBike2.0官網：https://kcg.youbike.com.tw/home
APP：YouBike微笑單車2.0
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