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高雄市屋齡逾5年社區大樓可提修繕補助 最高5千

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府編列預算補助大樓社區修繕，申請時要提供施工前後對照圖，圖為施工後照片。圖／工務局提供
高市府編列預算補助大樓社區修繕，申請時要提供施工前後對照圖，圖為施工後照片。圖／工務局提供

高雄市超過6千個社區大樓，過半屋齡逾20年，高市府編列預算補助大樓社區修繕，即日起開放申請。工務局指出，補助工務局指出，完成報備的公寓大廈可提出申請，項目包含電梯、水塔及溝渠清潔等項目，每案最高5千元，經費有限，用完為止。

工務局局長楊欽富表示，為避免大樓因老舊設備產生公共安全疑慮，工務局持續多年提供大樓共用部分修繕補助，減輕住戶負擔，也維護社區公共安全；預算有限，有意提報的社區大樓要盡快申請。

工務局指出，建築物領得使用執照滿5年，且依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人，完成報備的公寓大廈，提供施工前、後現場照片、領具等文件可提出申請。

有意申請民眾可聯繫建築工務局管理處第六課郭先生，電話（07）3368333轉2424。相關條文及申請表格可在工務局建築管理處網站-公告事項下載

高市府編列預算補助大樓社區修繕，申請時要提供施工前後對照圖，圖為施工後照片。圖／工務局提供
高市府編列預算補助大樓社區修繕，申請時要提供施工前後對照圖，圖為施工後照片。圖／工務局提供

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