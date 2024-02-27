每個鄉鎮市都有！ 屏東小黃公車14條路線全數通車

為讓偏鄉運輸更完善，屏東縣府交通旅遊處指出，去年6月規畫小黃公車新闢14條路線，今年2月布建完成，即起，除調整屏東市既有5條路線，新增732竹田麟洛東線、732B竹田麟洛西線、733竹田內埔線及733B竹田潮州線，讓縣內每個鄉鎮市都有小黃公車或幸福巴士服務，調整區域內預約資格，65歲以上長輩或身心障礙者出門更便利。

屏東縣政府表示，累計至112年底，小黃公車及幸福巴士共服務65.5萬人，即起小黃公車除調整屏東市既有702萬丹線為萬丹玉成線、703竹田線為萬丹歸來線，並在其他3條路線新增站點外，也新增732竹田麟洛東線、732B竹田麟洛西線、733竹田內埔線，並因應跨鄉洽公的需求，試辦733B竹田潮州線。提醒民眾，部分路線調整站點後有取消一些醫院站點，欲至非原路線上站點的民眾，可免費轉乘723屏東市預約線。

交旅處表示，開通區域內預約線，除讓搭乘里程較長路線的民眾可較快速到達目的地外，也改善關懷據點交通，試辦半年服務屏東市、萬丹鄉、新園鄉、九如鄉及里港鄉的長輩及身心障礙者。

交旅處說，此次調整區域內預約線搭乘資格，增加65歲以上或身心障礙者要到關懷據點，則另一端在「該區域內」不受規畫站點500公尺服務範圍限制，讓長輩能多出外到據點，無論洽公、採買、就醫、上學、訪友等，符合民眾需求。

交旅處表示，去年6月規畫小黃公車新闢14條路線，今年2月布建完成，每個鄉鎮市都有小黃公車或幸福巴士服務，22鄉鎮市有78條基本公共運輸服務路線，若有需要再補足，縣府與公所合作闢幸福巴士，讓公共運輸更貼近民眾需求。

小黃公車搭乘10元銅板價，持社福卡可扣點或優惠，除區域內預約線須符合特定資格，其他路線只要查詢好班次在站牌招手，或事先預約，即可於村里端路段上下車，而標示須預約的站點、有需要使用無障礙車輛或事先預約座位的民眾，可在上班時間預約，08-8218166。

屏東縣政府提醒，今年3月1日起潮州轉運站將進行地坪加強施工，屆時小黃公車調整上下車站點至榮田二巷，民眾搭乘台鐵出月台閘門口後，在左側即可看到小黃公車臨時上下車地點，公車則於原轉運站路側月台格位上車，工期預計3到5個月，完工後將讓大家有更安全的搭乘環境。