賞鴨人潮不見了…輕軌收費首日 刷卡機一度異常

輕軌試營運期間受黃色小鴨加持，近280萬人次搭乘，昨天開始收費，人潮少了許多，有民眾不知道免費期已過，忘記刷卡上車，另上午有7個車站刷卡機出現異常，高雄捷運公司派員查修後很快排除故障。高捷提醒，乘客上、下車都要刷卡，否則會被鎖卡。

高捷統計，高雄輕軌元旦至2月25日56天試營運期間，吸引279萬3392人次搭乘，平均日運量為4萬9882人次，最高單日運量為大年初一9萬6128人次，接近捷運中運量等級。

輕軌昨天起收費，因非假日，加上黃色小鴨謝幕，人潮比前一天明顯少了許多，有乘客忘了免費期已結束，進月台忘了刷卡，經旁人提醒後才補刷。

收費首日，高捷早上9點55分起陸續接獲部分車站驗票機異常通報，清查C16等7站無法刷卡。高捷派員查修，發現是驗票機參數問題，更新後於10點35分恢復正常。由於是驗票機異常，高捷表示不會要求乘客補票。

高捷提醒，今天起會開始例行性查票，民眾搭輕軌進出站都要刷卡，才不會被鎖卡；無電子票證民眾可在車站月台售票機購票。

前5公里票價20元，每多2公里加5元，單趟最高35元，使用電子票證及QR Code乘車碼乘車，享票價85折優惠。刷卡進入付費區停留超過2小時，出站將加收逾時票價20元。當日未刷卡出站，跨日進站補刷，會加收前次最高票價及逾時票價共計55元。