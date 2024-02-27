新聞眼／分里影響選情 主政者保守以對

分里涉及門牌整編、證件更換等問題，對民眾影響大，但大里不分里，易造成里長工作量勞逸不均，導致公共服務品質下降。此外，基層里長向來是選舉重要樁腳，重新盤整勢必改變權力結構，影響地方選情，學者直言，這點才是主政者保守看待里鄰編組及調整的核心問題所在。

高雄左營區共39里，其中三分之二人口集中在6里，最大里福山里4.52萬人、最小聖西里僅330人。果貿社區涵蓋3個里，蓮池潭周遭也超過10個里，一條街住5個里長，有里長只管「1棟大樓」，對照服務處電話接不完的大里里長，分布極度不均。

市民批評，高雄前市長陳菊時期就在檢討里鄰劃分問題，可惜市府錯過高雄縣市合併的最佳時機。但李登輝在總統任內可以大刀闊斧「精省」，何況只是一個小小的里鄰編組作業。如今戶政事務所持續整編門牌，作業繁複恐會淪為行政怠惰的藉口。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆不諱言，選區通常以里為單位，各級民代各有勢力範圍，變動就會影響派系利益與發展，這個問題最難處理。但警力、消防、學校及醫療等公共服務量能，需依據人口數不同進行布局，主政者應注意人口過度集中的區里，是否會導致公共服務品質下降，進而思考如何劃分里鄰，達到最佳的公共服務效能。