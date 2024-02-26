高雄福山里又榮登全國最大里 里長嘆：非常不喜歡這個稱號

高雄市福山里人口4.5萬人，再度獲封「全國最大里」。里長葉德龍表示，他非常不喜歡這個稱號，因為壓力很大，每周平均多達三、四攤紅白帖，為增服務量能在華夏路購置房屋設服務處，連妻子也要一同投入，近日還要帶頭掃公園落葉，事務多且雜。

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計公布，全台人口最大里再度落在高市福山里。經理李家妮表示，福山里鄰近巨蛋商圈，醫療、購物等生活機能佳，高鐵、捷運、台鐵及國道，交通便捷；左營高鐵特區近年為建商推案重點區段，中古屋、新屋供給多元，推升住宅與人口密度，里內戶數達1.8萬戶。

福山里長葉德龍說，福山里多達80位鄰長，左營區其他里的鄰長自強活動可能需要合併才能舉辦，光福山里自己就能租兩輛車外出旅遊，甚至一棟大樓內設2位鄰長。

左營博愛路一帶寸土忖金，葉德龍原本住在大樓，為便利里民找人，每月花3萬元租臨路辦公室當服務處，今年才遷移至新購入的華夏路店面，省下租金開銷。

葉德龍服務處的電話響不停，雖然只領一份薪水，妻子卻要在服務處值班接電話，若外出還需要找鄰長代班。葉德龍說，服務處事情很多，因擔心里民要申辦中低收入戶、老人卡等項目找不到人，所以一定要有人在，不是只有發送選舉公報或宣導文書而已。