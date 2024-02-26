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高雄福山里又榮登全國最大里 里長嘆：非常不喜歡這個稱號

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市左營區有3分之2人口集中居住在6個里，福山里放眼過去皆是高樓大廈，人口超過4 .5萬人。記者徐白櫻／攝影
高雄市左營區有3分之2人口集中居住在6個里，福山里放眼過去皆是高樓大廈，人口超過4 .5萬人。記者徐白櫻／攝影

高雄市福山里人口4.5萬人，再度獲封「全國最大里」。里長葉德龍表示，他非常不喜歡這個稱號，因為壓力很大，每周平均多達三、四攤紅白帖，為增服務量能在華夏路購置房屋設服務處，連妻子也要一同投入，近日還要帶頭掃公園落葉，事務多且雜。

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計公布，全台人口最大里再度落在高市福山里。經理李家妮表示，福山里鄰近巨蛋商圈，醫療、購物等生活機能佳，高鐵、捷運、台鐵及國道，交通便捷；左營高鐵特區近年為建商推案重點區段，中古屋、新屋供給多元，推升住宅與人口密度，里內戶數達1.8萬戶。

福山里長葉德龍說，福山里多達80位鄰長，左營區其他里的鄰長自強活動可能需要合併才能舉辦，光福山里自己就能租兩輛車外出旅遊，甚至一棟大樓內設2位鄰長。

左營博愛路一帶寸土忖金，葉德龍原本住在大樓，為便利里民找人，每月花3萬元租臨路辦公室當服務處，今年才遷移至新購入的華夏路店面，省下租金開銷。

葉德龍服務處的電話響不停，雖然只領一份薪水，妻子卻要在服務處值班接電話，若外出還需要找鄰長代班。葉德龍說，服務處事情很多，因擔心里民要申辦中低收入戶、老人卡等項目找不到人，所以一定要有人在，不是只有發送選舉公報或宣導文書而已。

「最近季節交換，我還要去掃公園落葉！」葉德龍無奈說，里內有5間中小學、12座公園，公園是里民重要的休閒空間，市府預算有限，廁所清潔沒問題，但落葉就很難兼顧，所以他必須帶著志工去清掃公園，所以掃落葉也變成他的工作項目之一。

高雄市福山里又蟬聯全國最大里，里長葉德龍工作繁重，另一半也必須坐鎮服務處，一份薪水兩人上班。記者徐白櫻／攝影
高雄市福山里又蟬聯全國最大里，里長葉德龍工作繁重，另一半也必須坐鎮服務處，一份薪水兩人上班。記者徐白櫻／攝影
高雄市左營區福山里轄區共12座公園，里長葉德龍平日服務案件多，還要帶志工隊清掃公園落葉。圖／福山里辦公處提供
高雄市左營區福山里轄區共12座公園，里長葉德龍平日服務案件多，還要帶志工隊清掃公園落葉。圖／福山里辦公處提供

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