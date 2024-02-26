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東京國際食品展 高雄首選盼外銷衝出「好結果」

中央社／ 高雄26日電
「好結果果脆禮盒」利用零下40℃冷凍乾燥技術、經48小時乾燥製成酥脆口感的果脆，不同於一般低溫烘乾製成果乾容易有水份過多及糖分黏膩等問題，冷凍乾燥技術完整保留果品風味、色澤及營養，非油炸製成吃起來零負擔。果乾示意圖／聯合報系資料照
「好結果果脆禮盒」利用零下40℃冷凍乾燥技術、經48小時乾燥製成酥脆口感的果脆，不同於一般低溫烘乾製成果乾容易有水份過多及糖分黏膩等問題，冷凍乾燥技術完整保留果品風味、色澤及營養，非油炸製成吃起來零負擔。果乾示意圖／聯合報系資料照

東京食品展3月初開展。高市農業局推出「好結果果脆」禮盒，選用高雄鳳梨等果品製成冷凍乾燥果脆，克服鮮果保存不易、不受檢疫限制等優勢，期待外銷訂單衝出「好結果」。

「2024東京國際食品展」將於3月5日至8日在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場開幕。高市農業局將率領轄內9家「高雄首選」農產業者赴日參展，以兼具健康與美味的酸甜滋味搶攻日本市場。

其中，日本首次亮相的「好結果果脆」禮盒，選用來自高雄的鳳梨、香蕉及芭樂等果品製成冷凍乾燥果脆，克服鮮果保存不易、帶來不受檢疫限制等優勢，期待透過全球前三大規模的東京食品展，拓展高雄在地優質農產品海外市場。

農業局分析農產品適性、拓銷障礙及外銷潛力等，9家業者產品，除了展出深獲日本消費者喜愛的香蕉、鳳梨、推展外銷日本市場新秀－蜜棗，以及不受檢疫及貯存影響的農產加工品，包括冷凍乾燥果脆、青花菜脆片、芭樂脆片、玉荷包荔枝酒、玉荷包愛玉凍、蜂蜜相關產品、蜂蜜檸檬水等優質農產。

農業局行銷輔導科表示，「好結果果脆禮盒」利用零下40℃冷凍乾燥技術、經48小時乾燥製成酥脆口感的果脆，不同於一般低溫烘乾製成果乾容易有水份過多及糖分黏膩等問題，冷凍乾燥技術完整保留果品風味、色澤及營養，非油炸製成吃起來零負擔。

農業局長張清榮表示，日本市場為高雄農產重點外銷市場，今年度也首次與東京電視台購物頻道合作，上架當季蜜棗及帶有特殊風味的龍眼與荔枝蜜禮盒，將於2月底及3月初在日本媒體大力放送，增加高雄農產在日曝光度，另透過東京食品展媒合高雄最好、最優質農特產，全力搶攻日本外銷市場。

日本 東京 鳳梨

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