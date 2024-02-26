快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

高雄左營福山里人口4.52萬 再度蟬連全台最「大」里

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市左營區福山里，再度蟬連全台最大里。圖／台灣房屋趨勢中心提供
高雄市左營區福山里，再度蟬連全台最大里。圖／台灣房屋趨勢中心提供

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計，全台人口最大里，再由人口數達4.52萬人的高雄市左營區福山里蟬連！福山單一個里，人口數比全台6成以上的鄉鎮市區還多，也比高雄市內鹽埕、前金等行政區多，里長葉德龍榮登全台最「大」里長。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄左營區福山里，光一個里內就有80個鄰，全國最多，單一里的人口數甚至超過前金區、鹽埕區等行政區！

李家妮表示，福山里涵蓋左營高鐵特區及榮總生活圈，也鄰巨蛋商圈，醫療、購物等生活機能佳，也同時擁有高鐵、捷運、台鐵及國道，交通便捷，但房價比巨蛋商圈來得親民，向來是高雄主要購屋熱區。

加上左營高鐵特區近年為建商推案重點區段，中古屋、新屋供給多元，推升住宅與人口密度， 福山里2011年下半年人口數就突破4萬人，目前里內戶數達1.8萬戶，居高雄之冠。

台灣房屋趨勢中心彙整各都資料，新北市林口區南勢里3.23萬人，居七都亞軍。台北市第一大里是中正區南福里1.21萬人；桃園市最大里是龜山區樂善里的1.51萬人；台中市為北屯區廍子里2.51萬人；台南市為仁德區後壁里1.11萬人；新竹縣市則由竹北市東平里1.95萬人勝出。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，各都人口第一名的大里，都屬於「成熟新市區」，包括林口新市鎮的南勢里、台中廍子重劃區的廍子里、竹北高鐵特區的東平里，以及桃園A7重劃區的樂善里，都是近20年快速發展的新興區段，生活機能已逐漸到位，房價又比舊市區親民，因而吸引大量民眾移居。

高雄市左營區福山里，再度蟬連全台最大里。圖／台灣房屋趨勢中心提供
高雄市左營區福山里，再度蟬連全台最大里。圖／台灣房屋趨勢中心提供

房屋 高鐵

延伸閱讀

「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

剛開學就傳憾事...航技學生陳屍高雄某商旅在校表現正常

持剪刀猛刺雜貨店老闆 台南男逃至高雄被逮…偵訊後遭檢方聲押

拜拜了鴨！黃色小鴨遊港揮別高雄 民眾不捨喊希望下次再來

相關新聞

「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，掀起全台追鴨潮，活動期間帶來的人潮與商機讓周邊商圈、夜市、百貨公司，就連郊區的觀光工廠業績...

創百億商機 黃色小鴨告別港都

黃色小鴨重返高雄展出30天吸引逾900萬人次造訪，創造近百億商機，展期昨天結束，有議員認為展覽期間配套不足，輕軌班距過長...

高雄左營福山里人口4.52萬 再度蟬連全台最「大」里

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計，全台人口最大里，再由人口數達4.52萬人的高雄...

大武門音樂祭 2天吸6萬粉絲

屏東縣府打造多元音樂品牌，第2屆「大武門音樂祭」本月24、25日屏菸1936文化基地登場，昨第2天人氣爆棚，縣長周春米到...

2024屏東燈節閉幕3大燈區逾280萬人次 紙風車壓軸登場

2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故...

黃色小鴨收攤！攤商迷你小鴨不降售 想改造成這些商品「迎第二春」

黃色小鴨結束近一個月展期後離開高雄，相關活動帶來上百億商機，就連路邊攤商也大賺一筆小鴨財，活動結束前，不少攤商趁勢降價求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。