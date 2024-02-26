高雄左營福山里人口4.52萬 再度蟬連全台最「大」里

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計，全台人口最大里，再由人口數達4.52萬人的高雄市左營區福山里蟬連！福山單一個里，人口數比全台6成以上的鄉鎮市區還多，也比高雄市內鹽埕、前金等行政區多，里長葉德龍榮登全台最「大」里長。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄左營區福山里，光一個里內就有80個鄰，全國最多，單一里的人口數甚至超過前金區、鹽埕區等行政區！

李家妮表示，福山里涵蓋左營高鐵特區及榮總生活圈，也鄰巨蛋商圈，醫療、購物等生活機能佳，也同時擁有高鐵、捷運、台鐵及國道，交通便捷，但房價比巨蛋商圈來得親民，向來是高雄主要購屋熱區。

加上左營高鐵特區近年為建商推案重點區段，中古屋、新屋供給多元，推升住宅與人口密度， 福山里2011年下半年人口數就突破4萬人，目前里內戶數達1.8萬戶，居高雄之冠。

台灣房屋趨勢中心彙整各都資料，新北市林口區南勢里3.23萬人，居七都亞軍。台北市第一大里是中正區南福里1.21萬人；桃園市最大里是龜山區樂善里的1.51萬人；台中市為北屯區廍子里2.51萬人；台南市為仁德區後壁里1.11萬人；新竹縣市則由竹北市東平里1.95萬人勝出。