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創百億商機 黃色小鴨告別港都

聯合報／ 記者宋原彰蔡世偉潘奕言劉星君／連線報導
高市府團隊及民意代表們站成一排，揮手向小鴨道別。記者宋原彰／攝影
高市府團隊及民意代表們站成一排，揮手向小鴨道別。記者宋原彰／攝影

黃色小鴨重返高雄展出30天吸引逾900萬人次造訪，創造近百億商機，展期昨天結束，有議員認為展覽期間配套不足，輕軌班距過長、車廂數不足、動線混亂，仍有改善空間。學者認為黃色小鴨是載體，讓大眾看見高雄蛻變。市府表示，會通盤檢討，未來活動規畫更周全，符合大眾期待。

市府昨辦「小鴨歡送趴」，雙鴨合體巡禮愛河灣，一起游向高雄港18號碼頭打卡下班，港邊民眾邊合影邊揮手跟小鴨再見，有民眾不捨濕了眼眶，還有孩童躲在母親懷裡大哭。

不少民眾搭輕軌看小鴨最後一眼，人潮擠滿輕軌車廂。市議員張博洋說，黃色小鴨帶來觀光及經濟效益，值得給市府掌聲，但大量人潮考驗交通，輕軌班距過長、車廂數不足、上下車混亂。市議員白喬茵認為輕軌難以負荷及消化人流，還有未經申請的攤家擺攤坐地起價。

「高雄的空汙連小鴨都受害！」市議員李雅靜說，黃色小鴨表面有層淡灰色塵土，即使定期噴水清潔，仍治標不治本，周邊道路更因封路交通紊亂，民眾爭睹小鴨最後一面，捷運、輕軌坐滿人，動線不佳，抱怨不斷。

另外，小鴨展覽期間，港灣附近民眾怨，燈光半夜12點還在閃爍甚至射進家裡等，市府當下檢討並提應對措施。

高雄餐旅大學副校長李一民說，黃色小鴨是很好載體，將10年來高雄蛻變，包括高雄港灣、亞洲新灣區的樣貌展現在民眾眼前。

議員 輕軌 黃色小鴨

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