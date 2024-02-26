暗藏罰單陷阱？ 馬公公園停車場 增監視螢幕

新北市新店鬧區的馬公公園停車場被質疑暗藏陷阱，駕駛向民代陳情指，出停車場停等紅燈處有樹木等障礙物遮蔽視線，燈號又與車道呈現90度垂直，成為視覺死角，容易一出場就誤闖紅燈挨罰，相當冤枉。交通局停管科坦承現況有盲點，要求廠商在出入口增監視螢幕設備，民眾可透過螢幕掌握北新路幹道號誌及道路交通狀況，設備近日啟用。

新店警分局表示，依照交通規則，車輛不能超過停止線或跨到對向迴轉，駕駛人若對罰單有疑義，可提出申訴。

新店區近年有多個重劃區，吸引人口移入，停車需求增多，其中位於捷運新店區公所站旁的馬公公園停車場使用熱度高，卻有民眾反映出場時暗藏罰單陷阱。

民眾表示，一出停車場停等紅燈處有門牌及樹木，遮擋住紅綠燈號誌，號誌又與車道呈現90度垂直，很難察覺燈號變化，加上車道與一旁道路並排，容易被誤導到遵循車道旁的號誌，結果一出場就吃罰單，實在冤枉。

市議員黃心華指出，去年底接連接獲民眾陳情，不少民眾反映是設計不良而被開罰。他認為，號誌工程設計若有缺失恐造成交通事故，建議應增設即時監測系統，適度縮減路口黃網線增加臨時儲車空間、修剪樹木開闊駕駛視野等。

交通局停管科長蔡柏坤說明，接獲民代反映後立即啟動改善工程，已請廠商在出入口增設監視螢幕設備，讓民眾透過螢幕掌握北新路幹道號誌及上游道路交通狀況，設備已在23日查驗通過並啟用。