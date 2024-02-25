千人遊輪停高雄港「搶看黃色小鴨」 海外旅團競相造訪

今年高雄燈會結合黃色小鴨，每天吸引數十萬國內外旅客，截至24日已突破870萬參觀人次，春節時也許多越南及馬來西亞華裔及穆斯林旅遊團，今年首艘高端郵輪「威士特丹號（Westerdam）」載超過2千名的外籍旅客昨日停泊在高雄港旅運中心，與全台民眾共同一睹黃色小鴨魅力，讓高雄國際觀光大有斬獲，

觀光局長高閔琳表示，去年12月以來，陸續復航的新加坡、日本沖繩、曼谷航線等，也為高雄迎來許多國際觀光客，黃色小鴨在展出前期即吸引高雄在地旅行社與越南旅遊業者合作組織旅遊團，以小鴨為主要賣點，讓許多團員開心與小鴨拍出許多萌照，透過海外旅客第一手分享，為高雄觀光帶出第一波國際宣傳。

針對24日威士特丹號郵輪高端旅客，觀光局攜手海洋局與臺灣港務高雄分公司，規劃「黃色小鴨觀賞導覽行程」，並致贈每位導覽團員高雄好玩卡及呆腦獸小提燈；由專業外語導遊帶領遊客漫步亞洲新灣區，欣賞愛河灣及高雄港，並使用高雄好玩卡搭乘輕軌，輕鬆一覽高雄城市景色，體驗港都熱情與活力。

交通部觀光署駐吉隆坡辦事周士弼主任說，高雄有豐富的山海觀光資源，非常值得馬來西亞旅客深度體驗；本次特別搭配吉隆坡直飛高雄航班，分別邀請馬來西亞華裔及穆斯林媒體組團於元宵節前赴南台灣參訪。海外媒體代表們除對台灣慶元宵的節慶活動感到驚艷，也對世界知名、重返高雄的黃色小鴨感到耳目一新。