黃色小鴨掰掰高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

今天是黃色小鴨在高雄的最後一天，有網友用AI技術KUSO小鴨，變身怒目金剛，讓其他網友笑稱，「沒領薪水每天做白工，不生氣才怪。」據統計，黃色小鴨近一個月的展出，為高雄帶來超過800萬人潮，近百億元台幣觀光商機，這也難怪網友替它抱不平。

黃色小鴨睽違10年再臨高雄港，經過將近一個月的展期，吸引超過800萬人次觀賞，今天是黃色小鴨在高雄展覽的最後一天，不少網友也在臉書紛紛留下在小鴨旁的打卡痕跡，更有人以時下最夯的AI技術KUSO紀念小鴨，只見原本造型超萌的鴨臉變成怒目金剛鴨，讓網友笑稱「沒領薪水每天做白工，不生氣才怪」。

網友說這話也不是沒道理，據高雄市政府觀光局統計，黃色小鴨熱潮帶動周邊商機，讓高雄市帶來近百億台幣錢潮。今日下午高雄市政府即將在高雄港為小鴨舉辦歡送趴，預估再掀起一波觀賞人潮，但從昨日開始，臉書陸續出現有人拍賣黃色小鴨周邊商品，原本三隻100元的小鴨飾品，竟跌價至1隻8元，似乎就是怕小鴨一離開，這些商品變乏人問津，趁最後一波熱潮能脫手就脫手。