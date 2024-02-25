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黃色小鴨掰掰高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

今天是黃色小鴨在高雄的最後一天，有網友用AI技術KUSO小鴨，變身怒目金剛，讓其他網友笑稱，「沒領薪水每天做白工，不生氣才怪。」據統計，黃色小鴨近一個月的展出，為高雄帶來超過800萬人潮，近百億元台幣觀光商機，這也難怪網友替它抱不平。

黃色小鴨睽違10年再臨高雄港，經過將近一個月的展期，吸引超過800萬人次觀賞，今天是黃色小鴨在高雄展覽的最後一天，不少網友也在臉書紛紛留下在小鴨旁的打卡痕跡，更有人以時下最夯的AI技術KUSO紀念小鴨，只見原本造型超萌的鴨臉變成怒目金剛鴨，讓網友笑稱「沒領薪水每天做白工，不生氣才怪」。

網友說這話也不是沒道理，據高雄市政府觀光局統計，黃色小鴨熱潮帶動周邊商機，讓高雄市帶來近百億台幣錢潮。今日下午高雄市政府即將在高雄港為小鴨舉辦歡送趴，預估再掀起一波觀賞人潮，但從昨日開始，臉書陸續出現有人拍賣黃色小鴨周邊商品，原本三隻100元的小鴨飾品，竟跌價至1隻8元，似乎就是怕小鴨一離開，這些商品變乏人問津，趁最後一波熱潮能脫手就脫手。

這也難怪有網友看到KUSO照片會替小鴨抱不平，畢竟它在高雄港邊將近一個月，風吹日曬雨淋，卻沒拿半分報酬，盡是帶給許多人美好的快樂時光。不少網友也期待，黃色小鴨離開高雄後會再出現，不論是基隆還是台中，台灣哪裡都好。

黃色小鴨即將離開高雄，有攤販開始在網路傾銷周邊商品。圖／取自高雄大小事
黃色小鴨即將離開高雄，有攤販開始在網路傾銷周邊商品。圖／取自高雄大小事

高雄港 黃色小鴨

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