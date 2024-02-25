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登革熱來勢汹汹？ 高雄暴增百例竟是這原因

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市防疫人員與民眾協力進行環境大清掃，防制登革熱。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫人員與民眾協力進行環境大清掃，防制登革熱。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今年迄今出現本土登革熱案例139例，相較於去年同期0個案，暴增百例原因竟是「國境開放」。高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，台灣登革熱病毒都由東南亞傳入，今年東南亞各國登革熱疫情均高於去年同期，台灣要特別注意。

潘炤穎說，登革熱有三要素：人、蚊子、病毒。很多人不知道，台灣並沒有本土登革熱病毒，病毒都來自東南亞；有民眾在東南亞被蚊子叮咬身體內帶有病毒，入境台灣後再經台灣蚊子叮咬後散播出去。

去年同期高雄沒有登革熱疫情，是因為新冠疫情邊境尚未開放之故。其實在疫情那幾年，因各國都關閉邊境，台灣只有少數零星個案，估計是因少數民眾仍有出入境需要，由國外帶進來的病毒所致。

去年登革熱疫情是從6月開始在台南市發生，進而傳播擴散出去。近年因為氣候暖化之故，台灣南部幾乎沒有冬天，登革熱疫情因此整年都有。

為此世衛組織開始研究新的滅蚊方法，包括以沃爾巴克氏菌（Wolbachia）和基改蚊等來抑制蚊子族群，希望達到更佳的滅蚊效果。

依據疾管署統計，國內今年累計18例登革熱境外移入病例，其中來自馬來西亞、印尼各6例最多，泰國4例、柬埔寨及越南各1例。監測資料提醒，國際登革熱疫情正持續上升，鄰近東南亞多國，登革熱疫情均高於去年同期，呼籲務必加強防蚊措施。

高雄市防疫人員與民眾協力進行環境大清掃，防制登革熱。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫人員與民眾協力進行環境大清掃，防制登革熱。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫人員與民眾協力進行環境大清掃，防制登革熱。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫人員與民眾協力進行環境大清掃，防制登革熱。圖／高雄市衛生局提供

東南亞 疫情 登革熱

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