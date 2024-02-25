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港快跑鴨！小鴨回收贈偏鄉

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／高雄報導
高雄大港橋舉辦黃色小鴨水上競速活動，1.5萬隻黃色小鴨被倒入大港橋水域，划向終點站。圖／高市青年局提供
高雄大港橋舉辦黃色小鴨水上競速活動，1.5萬隻黃色小鴨被倒入大港橋水域，划向終點站。圖／高市青年局提供

高雄黃色小鴨展期今天落幕，昨辦「港快跑鴨！」趣味競賽開獎，創造新一波高潮，1萬5千隻小小鴨在水道競速，河道一度因水速緩慢導致小鴨滯留「游不動」，後來起風才讓小鴨速度加快直達終點，有遊客不耐久候失望離去。市府強調，活動後確實清點數量，小鴨轉贈孩童或回收創作，不讓鴨鴨成海廢。

2月1日至2月18日春節期間，遊客在高市青年局合作的121間青創商店消費滿200元，可獲得活動摸彩券乙張，共計1萬5千隻張摸彩券，最大獎「高雄東京雙人商務艙來回機票」。

開獎採小鴨水域競賽模式，藉由風力、水流及船隻沖水使小鴨向前游，靠近終點處，賽道會愈縮愈小，最終僅容1隻小鴨大小可通過。青年局指出，競賽路線從駁二塔開始，行經大港橋至高雄港第3船渠遊艇碼頭，總長約350公尺，超過6萬人觀賞。

比賽開始後，因水面流速不快，多數小鴨一度滯留原地許久，靠船隻在後方沖水才得以緩速前進，9成小鴨尚未游到終點，現場人潮已散去三分之二，後來因風速增加，才讓小鴨緩步前進。有家長抱怨說，扛著孩子等太久，天氣太熱只好放棄。

青年局回應，國外類似賽事同樣是以自然風力、海流作為小鴨前進動力，小鴨滯留的情形經常發生。

市長陳其邁表示，回收小鴨會陸續送給偏鄉孩童、醫院兒童或特殊學校學童，另媒合青年藝術家進行二次創作，提升小鴨再利用價值。

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