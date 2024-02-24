快訊

蘇丹紅辣椒粉風暴燒！全聯販售菜䔕餅也中鏢 北市衛局：第一時間已下架

俄烏戰2周年 歐洲諸國招嘸兵 算盤打到了移民頭上

遭丟雞蛋爆自導自演！星國女直播主道歉了 啜泣稱只是「搞笑」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想變內科第二！全台第一間好市多搬家 高軟廠商「這原因」掛布條抗議

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻潘奕言／高雄即時報導
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區LED看板上抗議。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區LED看板上抗議。記者潘奕言／攝影

好市多高雄店因租約到期將遷至80期重劃區，卻被質疑為了利益只規畫開闢8米寬道路，與高雄軟體科技園區爭用復興四路做為唯一聯外道路，原本擁擠交通恐更將混亂，廠商及管委會憤而在園區掛布條，抗議好市多「以鄰為壑」。高雄市交通局表示，目前好市多仍請顧問公司進行研究評估中，尚未提交相關交通計畫。

位於高雄市中華路的好市多1997年設立，是全台第1家，因租約到期規畫遷至特貿七80期重劃區。該地主為東南水泥，與旺米樂公司合組「東南米樂國際公司」共同開發，分為A、B兩區，A區由好市多進駐，並計畫設立加油站。

好市多新店緊鄰高雄軟體科技園區南側，不過目前只規劃開闢8米寬道路，未來賣場顧客將與高軟同以復興四路為唯一出入道路，讓高軟廠商及員工擔心，原本就有4、5000人的高軟園區交通將大堵塞。

廠商因此在園區掛起多幅布條並在LED看板抗議。高軟一家業者說，「區權大會決定拉布條是迫不得已的事」，園區目前有鴻海、智威科技、碳權交易所等大型企業及機構，好市多在此設店製造碳排放，也不利科技產業發展，真的很諷刺。

高雄軟體科技園區南區綜合大樓管委會表示，現在高軟上下班人車潮多，未來好市多若只以復興路為唯一對外通道，一定塞到動彈不得。管委會不是反商，而是交通惡化是不可逆的，內科就是最好例子，事後再怎麼補救都無濟於事。

市議員黃彥毓表示，國外結合商場及加油站的購物中心通常設在郊外，不擔心交通壅塞。亞灣區居民及上班族都多，車流量大，很怕變成「第二個內科」。

東南米樂表示，好市多新店的停車場比中華店大上二倍，內部儲車空間也有500公尺長，不致發生車輛回堵問題，這是與交通局開過多次會議研擬出的最佳方案。

另外施工期間也不會走復興四路，不影響軟科人員上班，工期間大型鋼材運送會取道20米寬的智科路。營運後則會派義交人力在各路口引導，分散車潮。

高軟唯一的聯外道路復興四路。記者潘奕言／攝影
高軟唯一的聯外道路復興四路。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區掛布條抗議。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區掛布條抗議。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區掛布條抗議。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區掛布條抗議。記者潘奕言／攝影
位於高雄市中華路的好市多高雄店1997年設立，是全台第一家。記者潘奕言／攝影
位於高雄市中華路的好市多高雄店1997年設立，是全台第一家。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區掛布條抗議。記者潘奕言／攝影
抗議好市多位於80期重劃區的新店不開設聯外道路，與高軟爭用復興四路為唯一聯外道路，廠商及管委會在園區掛布條抗議。記者潘奕言／攝影

上班族 停車場 好市多 碳排放 車潮 重劃區 高雄市

延伸閱讀

她買1款好市多特價鮮食 口感「驚為天人」！一票會員讚翻：認真好吃

好市多打工領6萬還能爽請假！他嘆「想當警察」 網一面倒勸退：會後悔

好市多上架1甜點新品！饕客大讚「堪比名店」 會員哀號：根本買不到

好市多「好多金」折現只到2月29日！會員結帳被提醒驚：以為3月底到期

相關新聞

不想變內科第二！全台第一間好市多搬家 高軟廠商「這原因」掛布條抗議

好市多高雄店因租約到期將遷至80期重劃區，卻被質疑為了利益只規畫開闢8米寬道路，與高雄軟體科技園區爭用復興四路做為唯一聯...

超萌！1萬5千隻黃色小鴨高雄水道競速 一度「游不動」還「鑽出」賽道

黃色小鴨展期倒數2天，高雄市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第1名小鴨編號對應民眾的摸彩券...

屏東六堆祈福尖炮城火爆登場 重現客庄先民仿烽火台禦敵智慧

屏東開春客庄大節、被列入全國客庄12大節慶活動的六堆祈福尖炮城，今、明兩天在全國第1個指定保存的客家聚落萬巒鄉五溝村熱鬧...

屏東大武門音樂祭熱力登場 上萬人潮擠爆屏菸文化基地

串起台灣嘻哈音樂、潮流藝術文化與文創品牌的大武門音樂祭，今天下午在屏菸1936文化基地熱力展開，今年打造大武門和大鮪雙舞...

金門阿兵哥長期送餐獨居嬤 她送水果給這些「孫子」表心意

家住金沙鎮、高齡86歲的楊姓婦人獨居在官澳地區的偏遠地方，附近的駐軍官兵得知後即定期送餐，自民國103年起，據點的官兵每...

高雄十大易肇事路口出爐 中正交流道2路口蟬連前茅

高雄市警局統計去年「十大易肇事路口」，國道1號中正交流道兩側便道路口，仍名列高雄易肇事路口前2名。據以往高雄警方的統計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。