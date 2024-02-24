不想變內科第二！全台第一間好市多搬家 高軟廠商「這原因」掛布條抗議

好市多高雄店因租約到期將遷至80期重劃區，卻被質疑為了利益只規畫開闢8米寬道路，與高雄軟體科技園區爭用復興四路做為唯一聯外道路，原本擁擠交通恐更將混亂，廠商及管委會憤而在園區掛布條，抗議好市多「以鄰為壑」。高雄市交通局表示，目前好市多仍請顧問公司進行研究評估中，尚未提交相關交通計畫。

位於高雄市中華路的好市多1997年設立，是全台第1家，因租約到期規畫遷至特貿七80期重劃區。該地主為東南水泥，與旺米樂公司合組「東南米樂國際公司」共同開發，分為A、B兩區，A區由好市多進駐，並計畫設立加油站。

好市多新店緊鄰高雄軟體科技園區南側，不過目前只規劃開闢8米寬道路，未來賣場顧客將與高軟同以復興四路為唯一出入道路，讓高軟廠商及員工擔心，原本就有4、5000人的高軟園區交通將大堵塞。

廠商因此在園區掛起多幅布條並在LED看板抗議。高軟一家業者說，「區權大會決定拉布條是迫不得已的事」，園區目前有鴻海、智威科技、碳權交易所等大型企業及機構，好市多在此設店製造碳排放，也不利科技產業發展，真的很諷刺。

高雄軟體科技園區南區綜合大樓管委會表示，現在高軟上下班人車潮多，未來好市多若只以復興路為唯一對外通道，一定塞到動彈不得。管委會不是反商，而是交通惡化是不可逆的，內科就是最好例子，事後再怎麼補救都無濟於事。

市議員黃彥毓表示，國外結合商場及加油站的購物中心通常設在郊外，不擔心交通壅塞。亞灣區居民及上班族都多，車流量大，很怕變成「第二個內科」。

東南米樂表示，好市多新店的停車場比中華店大上二倍，內部儲車空間也有500公尺長，不致發生車輛回堵問題，這是與交通局開過多次會議研擬出的最佳方案。