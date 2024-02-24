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超萌！1萬5千隻黃色小鴨高雄水道競速 一度「游不動」還「鑽出」賽道

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／高雄即時報導
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影

黃色小鴨展期倒數2天，高雄市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第1名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品；全長350公尺的河道一度因水速緩慢，小鴨在水面滯留「游不動」，後來起風才讓小鴨開始「快游」，比賽按原定計畫耗時約1小時結束，部分民眾抱怨等太久、敗興而歸。

青年局結合青創與黃色小鴨，參考國外行之有年的「Ducky Derby-Duck Race」活動，推出「港快跑鴨！」水域摸彩，1萬5000隻塑膠黃色小鴨由市長陳其邁鳴笛，全數被投入大港橋水域內競速漂流，形成「小鴨漂漂河」，路線從駁二塔開始，行經大港橋至高雄港第3船渠遊艇碼頭，總長約350公尺，主辦單位說，活動下午3點到5點已累積超過6萬人觀賞。

民眾到高雄121間青創店家消費滿200元可獲摸彩券，1.5萬張摸彩券全數發完創造2千萬產值；青年局在終點設置「小鴨達陣通道」只讓1隻小鴨通過，最先抵達終點的小鴨編號即為彩券號碼，第1名彩券得主可得最大獎「高雄東京雙人商務艙來回機票」，前50名中獎者能獲手機、住宿券、超商禮券等。

但過程中因水面流速不快，多數小鴨一度滯留原地許久，靠船隻在後方沖水才得以緩速前進，還有數十隻小鴨「鑽出」賽道外；有家長扛著孩子抱怨等太久，現場聚集太多人導致動線不佳，遮蔭不足下，有人在港邊足足曝曬近半小時，也有婦人說主辦方未考量潮汐或風力，站在原地太久，最後沒看到小鴨敗興而歸。

因小鴨速度過慢，導致9成小鴨未游到終點時，現場人潮就已散去3分之2，後來因風速增加，才讓小鴨緩步前進，船隻也在尾端不斷用大迴轉製造水浪，加速小鴨前進，仍有人不少抱怨「真的太久了！」稱主辦方為何不採用強烈水柱或使用大型風扇，有人則說小鴨數量不夠多，對比國外的比賽遜色許多。

外界擔心1.5萬支黃色小鴨在海中會有「漏網之鴨」，恐成為海洋垃圾，青年局長張以理解釋，整條競速賽道會使用攔阻密度高的充氣式攔油索圍起，讓小鴨無空隙能漂流出去，現場會有4艘船隻在周圍巡看，若有漏網小鴨會即時撈起放回賽道；此外漂流終點設置在第3船渠碼頭，屬於封閉水域，以便全部聚集打撈。

青年局強調，已委請承辦廠商在活動過後確實清點1.5萬隻小鴨，務必確保不造成汙染及浪費，小鴨後續目前也研擬多方管道再利用；市長陳其邁說，回收的小鴨會陸續送給偏鄉孩童，配合適當活動也會給醫院兒童、特殊學校孩童，同時媒合青年藝術家進行二次創作，提升小鴨再利用價值。

1.5萬隻黃色小鴨被倒入大港橋水域。圖／高市青年局提供
1.5萬隻黃色小鴨被倒入大港橋水域。圖／高市青年局提供
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
參加比賽的小鴨擠在一起衝進終點。記者王勇超／攝影
參加比賽的小鴨擠在一起衝進終點。記者王勇超／攝影
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
黃色小鴨衝過終點線。記者王勇超／攝影
黃色小鴨衝過終點線。記者王勇超／攝影
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
黃色小鴨展期倒數二天，市府舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1萬5千隻小小鴨在水道競速，第一名小鴨編號對應民眾的摸彩券號碼，中獎者可獲獎品。記者宋原彰／攝影
工作人員撈起前50隻衝過終點的黃色小鴨，宣布比賽結束。記者王勇超／攝影
工作人員撈起前50隻衝過終點的黃色小鴨，宣布比賽結束。記者王勇超／攝影

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