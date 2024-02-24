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屏東大武門音樂祭熱力登場 上萬人潮擠爆屏菸文化基地
串起台灣嘻哈音樂、潮流藝術文化與文創品牌的大武門音樂祭，今天下午在屏菸1936文化基地熱力展開，今年打造大武門和大鮪雙舞台，一連兩天邀請20組海內外的嘻哈音樂人接力演出，同時與時尚藝術家合作打造限定潮流特展，首日湧入上萬人潮，擠爆屏菸，成為南台灣新興的流行音樂品牌。
縣府文化處表示，大武門音樂祭為屏菸1936文化基地的潮流品牌活動，去年活動大受好評，今年邁入第2屆，擴大雙舞台的規格與演唱陣容，滿足更多嘻哈樂迷的期待；活動下午3時至晚上8時，不僅重磅卡司雲集，還有藝術特展、街舞比賽以及集結近40個品牌攤位的潮流市集。
首日演出陣容包括大嘻哈時代2的電幻美少女「E1and」、曾入圍金音獎最佳嘻哈專輯的「PONY5IBE」、金曲最佳國語男歌手得主「Leo王」、金音獎最佳嘻哈專輯獎得主「春艷」共同組成的「夜貓組」，還有以「嘻哈囝」〉獲得2019年金音獎最佳嘻哈單曲獎的台饒MVP「國蛋」等多位金獎音樂人接力演唱，一首首風格強烈，充滿渲染力的曲風，征服台下熱情粉絲，氣氛嗨到不行。
文化處說，大武門音樂祭持續以屏東為根基，串起台灣嘻哈音樂、潮流藝術文化與文創品牌，縣府也期待透過一年一次的「大武門」盛會，匯聚海內外的嘻哈音樂人，以及各領域之潮流元素，讓更多人看見台灣音樂和舞蹈的軟實力。
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