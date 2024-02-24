澎湖元宵乞龜登場 大龜小龜齊回宮廟

澎湖元宵傳統的乞龜習俗，在今天元宵節掀起高峰，各式各樣的大龜小龜，齊返宮廟案桌，吸引各方民眾的乞求，非常熱鬧。

澎湖元宵節乞龜活動，最大市值新台幣3300多萬元的山水上帝廟415兩黃金龜，金龜主韋勁宇今年加心願10兩，以附加每個字有2兩重「金鑽金靈龜」來奉還，馬公鎖港北極殿260兩黃金龜，今天都在遶行市區後回娘家，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁和馬公市長黃健忠等人都趕赴各廟為大金龜剪綵，開啟元宵乞大龜的盛會。

馬公市一家糕餅店昨天臨時接獲高雄一宮廟委託訂製每隻4兩重的600多隻的肪片龜，許姓業者徹夜動員全家老少製作，上午以班機託運至高雄，如期趕在元宵節提供信眾乞求。

陳光復表示，「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」，澎湖乞龜是全台四大元宵慶典之一，各廟宇都辦理具特色的元宵活動，除傳統乞龜和猜射燈謎外，還有擲龍蝦、生蠔、土魠魚、過平安橋等，部份宮廟還搭配摸彩，有快艇、金條與轎車及刮刮樂等大獎，比過年還熱鬧。

澎湖元宵節家家戶戶都會有祭祀儀式，全縣200多座大小宮廟，有乞龜等習俗，除有肪片龜、蛋糕龜、金龜、米包龜、巧克力龜、果凍龜、黑糖糕龜、浮球龜等各種大小不一的龜品，數以萬計，非常熱鬧。