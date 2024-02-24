高雄十大易肇事路口出爐 中正交流道2路口蟬連前茅
高雄市警局統計去年「十大易肇事路口」，國道1號中正交流道兩側便道路口，仍名列高雄易肇事路口前2名。據以往高雄警方的統計，中正一路與高速公路兩側便道，已蟬連5年高雄易肇事路口。
高雄市警局發布去年十大易肇事路口，名次先後分別是中正一路與高速公路西側便道、中正一路與高速公路東側便道、中山四路與五甲三路、九如一路與高速公路西側便道、中山四路與中安路口、鳳楠路與興西路口、九如一路與高速公路東側便道、中正一路與輔仁路口、大中一路與鼎中路口、中山四路與鎮海路口。
據了解，中正一路與高速公路兩側便道路口，在近5年警方列名十大易肇事路口，幾乎年年上榜，更常名列前茅，今年1月，中正一路與高速公路西側便道，仍是當月車禍最多的地方。
警方表示，十大易肇事路口車禍原因，包括未注意車前狀況、未保持行車安全距離、轉彎未依規定最多，事故最多時段集中上午8時到10時、下午4時到6時上、下班交通尖峰時段。
官警分析，中正一路交流道匝道與平面道路的車流交織，駕駛人一到路口，常困擾燈號紊亂、不知該看哪個燈號，駕駛人如果車速過快或一沒注意號誌、標誌、標線，就極易發生事故。
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